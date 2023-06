Bestnoten für die NÖ Kliniken in der PatientInnenumfrage 2022

LR Schleritzko: Ausgezeichnete Ergebnisse dank unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch heuer fand an 25 Klinikstandorten der NÖ Landesgesundheitsagentur eine Patientinnen- und Patientenumfrage statt, um die Zufriedenheit während des Aufenthalts in einem der NÖ Kliniken zu bewerten. Wie auch im letzten Jahr wurden insgesamt 240 Stationen und 18 medizinische Fächer beurteilt. Rund 25.000 Patientinnen und Patienten haben im Zeitraum von 1. September bis 30. November 2022 an der Umfrage teilgenommen und Feedback abgegeben. Mit durchschnittlich 94,9 von 100 möglichen Punkten sind die Ergebnisse für das Jahr 2022 wieder überdurchschnittlich gut.

„Unser Ziel ist die beste medizinische und pflegerische Versorgung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu gewährleisten. Die guten Bewertungen durch die Patientinnen und Patienten sind keine Selbstverständlichkeit. Nur durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten sorgen, sind ausgezeichnete Ergebnisse wie diese möglich“, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko und bedankt sich besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Als Anerkennung für die ausgezeichneten Ergebnisse wurden insgesamt 41 Urkunden in folgenden Kategorien vergeben: Die drei am besten bewerteten Kliniken in der Kategorie Krankenanstalten mit weniger als 300 Betten sowie mehr als 300 Betten, die zwei am besten bewerteten Kliniken in der Kategorie Sonderkrankenanstalten, höchster Rücklauf in der Kategorie Akutkrankenanstalten, höchster Rücklauf in der Kategorie Sonderkrankenanstalten, die drei am besten bewerteten Stationen Kategorie Akutkrankenanstalten sowie Kategorie Sonderkrankenanstalten und die am besten bewertete Station pro Fach (22 Kategorien). Bewertet wurden etwa die Pflege- und Ärzteteams, die Servicequalität sowie die Qualität der Information.

„Wir freuen uns sehr, dass die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Umfrage eine sehr gute Bewertung für die großartigen Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgegeben haben. Denn gerade in den letzten Jahren war unser Personal mehr denn je gefordert und dafür gebührt ihnen unser größter Dank und Respekt“, so die beiden Vorstände der NÖ Landesgesundheitsagentur Konrad Kogler und Alfred Zens.

Resultierend aus den Ergebnissen der Befragungen der letzten Jahre wurden bereits zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt. „Die Rückmeldungen unserer Patientinnen und Patienten sind für uns ganz wesentlich, um uns als lernende Organisation laufend weiterzuentwickeln. Als Beispiel wurde verstärkt Augenmerk auf die Information der Patientinnen und Patienten über Ansprechpartnerinnen und -partner, geplante Pflegemaßnahmen und Therapien gelegt. Auch die Abläufe in der Notaufnahme wurden evaluiert und optimiert“, erklärt Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die nächste Befragung in den NÖ Kliniken wird ab 01. September 2023 wieder für drei Monate stattfinden.

Weitere Informationen: Medienservice der NÖ Landesgesundheitsagentur, E-Mail: medienservice @ noe-lga.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse