Stellungnahme FPÖ-Gruber zu Halloween-Abschiebung: Innenminister muss auch bei Drittstaaten wie Syrien und Afghanistan Härte zeigen

Linz (OTS) - In einer Reaktion auf die Abschiebung eines ausländischen Straftäters, der an den Halloween-Ausschreitungen in Linz beteiligt war, stellte der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber fest: „Das ist nicht mehr als ein Scheinerfolg. Es muss schleunigst sichergestellt werden, dass auch in Drittstaaten wie Syrien und Afghanistan abgeschoben wird. Hier ist der Innenminister gefordert, endlich Härte zu zeigen.“ ****

Immerhin würden die Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds von letzter Woche klar belegen, dass die Migrantengruppe, die mit Abstand am meisten Problem bereiten, Afghanen und Syrer sind. „Jeder achte Afghane und jeder elfte Syrer wurde im Vorjahr in Österreich einer Straftat verdächtigt“, mahnt Gruber die überfällige Wende in der Asyl- und Migrationspolitik erneut mit Nachdruck ein. (schluss) bt

