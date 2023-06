Ludwig ehrte Brauner, Wehsely und Mailath-Pokorny: „Das Miteinander ist die Stärke des sozialdemokratischen Wien“

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig überreichte im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses der ehemaligen Vizebürgermeisterin und amtsführenden Stadträtin Mag.a Renate Brauner sowie den beiden ehemaligen amtsführenden StadträtInnen Mag.a Sonja Wehsely und Mag. Dr. Andreas Mailath-Pokorny das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Die ehemalige amtsführende Stadträtin Sandra Frauenberger hatte ihre Anwesenheit aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Die Laudatio hielt Alt-Bürgermeister Dr. Michael Häupl.

Ludwig betonte, dass diese Ehrung „eine ganz besondere“ sei, „denn alle drei Persönlichkeiten trugen viel dazu bei, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist“. Der Stadtchef betonte, dass „Aufbauarbeit immer auf den Schultern der Vorgänger“ geschehen würde. „Heute ist Wien in puncto Wirtschaftskompetenz, sozialer Verantwortung und Maßnahmen gegen den Klimawandel führend. Nicht umsonst“, so Ludwig, „bekamen wir dank unseres öffentlichen Gesundheitssystems die Pandemie besser in den Griff als andere Teile unseres Landes. Nicht umsonst sind wir Kulturhauptstadt und verfügen sowohl über ,große Tanker‘ als auch über ein ausgereiftes Konzept zur Dezentralisierung oft kostenfreier Kultur.“

Schließlich sei „der Erfolg Wiens auch ein Erfolg der Sozialpartnerschaft“, blickte Ludwig in Richtung des WKW-Präsidenten Dipl.-Ing. Walter Ruck und des Younion-Vorsitzenden Ing. Christian Meidlinger. Einmal mehr betonte der Bürgermeister das „Miteinander und das Gemeinsame, das eine Stärke des sozialdemokratischen Wien und – wenn man sich andere große Städte ansieht – gar keine Selbstverständlichkeit ist“.

Michael Häupl dankte In seiner Laudatio allen drei StadtpolitikerInnen: „Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und viel für die Stadt geleistet.“ Bei Renate Brauner bedankte er sich für ihr Engagement für Frauen, für Gesundheit – Stichwort Klinik Floridsdorf – sowie für den „Schutz der Daseinsvorsorge“. In Hinblick auf Sonja Wehsely würdigte er besonders deren „medizinischen Masterplan“ für den Gesundheitsstandort Wien. Und bei Andreas Mailath-Pokorny hob er die Neugestaltung des Wien Museums, die Umwidmung des Theaters an der Wien in ein Wiener Opernhaus, dessen Verdienste um die Wiener Theaterszene – Stichwort Rabenhof -, die Etablierung des Wissenschaftsballs und des „Fests der Freude“ sowie die Forcierung der Gedenkkultur hervor.

Renate Brauner sprach im Namen aller drei Geehrten: „Wir bedanken uns dafür, dass wir für die schönste Stadt der Welt arbeiten durften.“

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten Musical-Star Drew Sarich und Béla Fischer am Klavier.

