W.E.B & Windkraft Simonsfeld: 1.000 Besucher*innen feiern mit Landtagspräsident Wilfing die Erweiterung des Windparks Dürnkrut

Dürnkrut (OTS) - Seit über 10 Jahren betreiben die W.E.B und Windkraft Simonsfeld Windenergieanlagen in der Gemeinde Dürnkrut. 2023 entstand das dritte Projekt, das die beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt haben: eine Erweiterung um fünf neue Anlagen, die jährlich sauberen Strom für mehr als 20.000 Haushalte produzieren werden. Mehr als 1.000 Besucher*innen folgten am 2. Juni der Einladung zu einem rauschenden Fest direkt im Windpark.

„Als vor etwa 20 Jahren die beiden Unternehmen an die Gemeinde Dürnkrut herangetreten sind, mit der Idee, bei uns Windkraftanlagen zu bauen, habe ich sofort ja gesagt. Die gute Zusammenarbeit ist über die Jahre weitergewachsen, ich würde mir wünschen, dass in Zukunft noch mehr Windenergie ermöglicht und nicht verhindert wird“, so die Eröffnungsworte von Herbert Bauch, dem Bürgermeister von Dürnkrut.



Landtagspräsident Karl Wilfing betont: „Dieses Windfest ist ein Fest des ganzen Weinviertels. In unserer Region weht viel Wind, und diese Energie müssen wir nutzen, um energieunabhängig zu werden und noch mehr für den Klimaschutz zu leisten. Mit dem seitens des Landes Niederösterreich neu festgelegten Fahrplan haben wir uns ganz klar für die Windkraft ausgesprochen. So werden wir weiterhin unserer Vorbildfunktion für 100 % sauberen Strom gerecht und die Windenergie bringt Niederösterreich nicht nur umweltfreundlichen Strom, sondern auch Arbeitsplätze und hohe Wirtschaftsimpulse.“

Erneuerbare Energien als Lösung von Energie- und Klimakrise

„Gerade in einer Zeit, in der Klima- und Energiekrise so präsent sind, ist es wichtiger denn je, das Bewusstsein zu schaffen, dass erneuerbare Energien ein wesentlicher Teil der Lösung sind.“, so Frank Dumeier, CEO der W.E.B. Es brauche den deutlich verstärkten Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken, um die Energie-Unabhängigkeit Österreichs zu stärken, den Strompreis zu senken und der Klimakrise entgegenzuwirken. Markus Winter, CTO Windkraft Simonsfeld, ergänzt: „Die Umsetzungsdauer von Erneuerbaren-Energie-Projekten ist nach wie vor viel zu lang. Hier braucht es noch entschlosseneres Vorgehen der Landes- und Bundespolitik.“

Erfolgsfaktor Bürgereinbindung und -beteiligung

Für die beiden Bürgerbeteiligungsunternehmen ist es das dritte gemeinsame Projekt in der Gemeinde Dürnkrut. Frühzeitige Einbindung und Information sowie Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Gemeinde und den Bürger*innen sind für die W.E.B und Windkraft Simonsfeld ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie.

Publikumsmagnet Windfest Dürnkrut

Die große Zustimmung und Begeisterung für Windenergie zeigte sich im enormen Besucherinteresse bei der Windfest, bei dem erstmals sowohl eine fertige Anlage als auch eine Baustellenbesichtigung geboten wurde. Mehr als 1.000 Besucher*innen feierten die Erweiterung des Windparks Dürnkrut. Bewohner*innen und Vereine aus der Region, Partner und Freunde nutzen das umfangreiche Programm und setzten so ein klares Zeichen für erneuerbare Energien.





Zur WEB Windenergie AG (W.E.B)

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Seit mehr als 25 Jahren nutzt sie die Kraft von Wind, Wasser und Sonne und produziert daraus wertvollen Ökostrom. Die derzeit 313 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 613 MW. Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine Publikumsgesellschaft, deren nicht börsennotierende Aktien mit Unterstützung der Online-Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. Aktuell sind mehr als 6.300 Aktionär*innen an der W.E.B beteiligt. Seit 2017 wird das Unternehmen von Global 2000 und WWF in deren Stromanbieter-Check in der Top-Gruppe gereiht. 2022 ging die W.E.B im Rahmen des Staatspreises für Unternehmensqualität als Gewinner in der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ hervor.

www.web.energy

Zur Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) projektiert, errichtet und betreibt Wind- und Sonnenkraftwerke. Derzeit betreibt sie 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 166.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren für die Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Bis 2030 will das Unternehmen den Strombedarf von 500.000 Haushalten produzieren. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld eines der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

www.wksimonsfeld.at

