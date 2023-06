Das war der Diversity Ball 2023

So einzigartig, liebevoll und bunt wurde erstmals das Wiener Rathaus gerockt

Als Bürgermeister der Menschenrechtsstadt Wien ist es mir wichtig zu betonen, dass Wien eine bunte und weltoffene Stadt ist. Für uns in der Stadtregierung sind Respekt, Vielfalt, Gleichstellung und der Kampf gegen Diskriminierung in allen Lebensbereichen wesentliche Werte und Leitlinien. Umso mehr freut es mich, dass der diesjährige Diversity-Ball als starkes und sichtbares Zeichen heute erstmals im Wiener Rathaus stattfand. Zitat Michael Ludwig, Bürgermeister 1/5

Der Abend war ein Hohelied auf die Liebe. Ein unglaubliches Gefühl der Verbundenheit. Ein Flirren des Miteinanders schwappte über die Gäste. Dieser Ball macht spürbar, wie wichtig es ist, mehr Liebe in die Gesellschaft zu bringen. Ein war ein Abend voll Toleranz und Akzeptanz. Liebe ist das verbindende Glied, um Diskriminierung und damit auch Vorurteile abzubauen. Der Diversity Ball zeigt unsere Sehnsucht nach einem gesellschaftlichen Miteinander und lässt uns wissen, wie es möglich ist der Verschiedenartigkeit Raum zu geben. Zitat Monika Haider, Ballmutter 2/5

Beim Diversity Ball wurde wieder einmal sichtbar, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft etwas Besonderes ist. Der Abend hat uns gezeigt, dass ein respektvolles Miteinander möglich ist, auch wenn wir alle nicht unterschiedlicher sein könnten. Nicht nur Magenta, als großes Unternehmen, sondern wir alle tragen die Verantwortung mit, die Welt zu einem inklusiven und toleranten Ort zu machen in der alle akzeptiert werden, so wie sie sind. Zitat Nathalie Rau, CHRO Magenta Telekom 3/5

Es ist höchst an der Zeit, Barrieren abzubauen – in Prozessen, strukturell sowie strategisch und vor allem im Denken. Damit wir eine Gesellschaft entstehen lassen, wo alle ihren selbstgewählten Platz finden und frei von Diskriminierung, welcher Art auch immer, leben können. Zitat Hans-Jürgen Groß, Konzernbeauftragter für Barrierefreiheit, Wiener Stadtwerke 4/5

Es ist eine große Freude für mich den 15. Diversity Ball gemeinsam mit zwei tollen Kolleginnen hosten und moderieren zu dürfen. Ein Ball der uneingeschränkten Freiheit. Frei von Barrieren, Vorurteilen, Unterschieden und sämtlicher ausgrenzender Gedanken, die wir Menschen uns geschaffen haben. Lasst uns gemeinsam das Motto IN LOVE WE TRUST in dieser Nacht feiern und vielleicht darüber hinaus leben. Zitat Markus Freistätter, Schauspieler und Moderator 5/5

Wien (OTS) - IN LOVE WE TRUST. Das schönste und bedeutendste Motto unserer Zeit wurde für eine Nacht zur gelebten Wirklichkeit. Am Samstag, 3. Juni 2023, feierten über 3000 Gäste in voller Liebe gemeinsam mit Künstler_Innen wie „Alle Achtung“-Frontman Christian Stani, Schauspielerin Dolores Schmidinger, Sänger Georgij Makazaria und Musikerin Virginia Ernst das größte heimische Fest der Vielfalt und Toleranz. Und dies unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig, der für den 15. Diversity Ball wegen des großen Ansturms erstmals das gesamte Rathaus öffnete. Ball-Mutter Monika Haider zeigte sich überwältigt und gerührt ob des riesengroßen Echos auf ihren Diversity Ball. Durch die rauschende Ballnacht führten Schauspieler Markus Freistätter, ORF-Moderatorin Miriam Labus und Moderatorin Amira Awad.

Ein Meilenstein für Wien und unsere Gesellschaft

Der 15. Diversity Ball presented by Magenta Telekom - erstmals im Wiener Rathaus - stand ganz im Zeichen des Mottos IN LOVE WE TRUST. Es steht für eine positive und optimistische Sichtweise, die auf Liebe und Vertrauen basiert. Es symbolisiert die Vorstellung, dass Liebe und Vertrauen die treibenden Kräfte sein können, die uns zusammenhalten und dazu bringen, füreinander einzustehen. Es hilft dabei, uns auf das zu konzentrieren, was uns verbindet, anstatt uns von dem trennen zu lassen, was uns unterscheidet.



Wie liebevoll Toleranz und Vielfalt tatsächlich gelebt werden kann, beeindruckte hier nicht nur Gesundheitsminister Johannes Rauch, Stadtrat Peter Hacker oder CHRO – Magenta Telekom Nathalie Rau sondern auch viele bekannte Persönlichkeiten aus Funk und Fernsehen: Modedesigner Thang De Hoo, Künstlerin Tamara Mascara, Schauspiel-Legende Dolores Schmidinger, Schauspielerin und Trans-Aktivistin Thea Ehre, Radio-Wien Programmchefin Jasmin Dolati, Leider-nicht-Dancing-Star-aber-super-Musiker Lucas Fendrich, Schauspielerin Christina Cervenka, Schauspieler Jakob Mader, Ballet-Tänzer (Wiener Staatsoper) Godwin Merano, Ex-Skirennläuferin und Sängerin Lizz Görgl, Modedesignerin Omatu Fulani, Sängerin Samira Dadashi, die beiden Künstler Mario Soldo und Ken Krüger u.v.m.



Am 15. Diversity Ball wurden sie alle Zeugen dieser geballten liebevollen Energie, die weit über die Präsentation von schrillen Roben hinausging: Die Gäste waren vollen Herzens füreinander da! Menschen ohne Behinderung halfen Menschen mit Behinderung. Hier war selbst beim ausgelassenen Feiern stets Rücksichtnahme angesagt.



Die Highlights am 15. Diversity Ball

Einzigartig war selbstverständlich auch das Programm, das ganz im Zeichen IN LOVE WE TRUST stand. So konnten die Gäste an der UnStillBar ihre Drinks in Gebärdensprache bestellen. In der DunkelBar wiederum schenkten Blinde und sehbehinderte Jugendliche Getränke aus. Wer ein Tanz-Päuschen brauchte, konnte sich gemütlich in der Magenta-Lounge erholen. Im Deaf Space by equalizent konnten die Gäste mit ein bisschen Glück beim Liebes-Glücksrad gewinnen. Ein weiteres Ballzuckerl war – und das kam super an! – das AnBandlSpiel. Jeder Gast erhielt eine Armbandnummer, die es zwei Mal gab. Das Paar, das sich am Ball fand, erhielt einen gratis Drink. Außerdem am Programm und viel bewundert: Die Fashion-Show mit Humana. Denn Ballmode ist durchaus leistbar! Und natürlich die viel umjubelnte Mitternachtseinlage in Gebärdensprache mit Brani Zunami. Ein Herzstück des Balls, denn die Gebärdensprachquadrille steht symbolisch für Minderheitensprachen in Österreich.

Die „The Lovemore Awards“ - Verleihung presented by Wiener Stadtwerke von Mel Merio wurden zum zweiten Mal an die Brückenbauer_innen und Pionier_innen der Community vergeben. Ausgezeichnet wurden sie in insgesamt acht Kategorien sowie den Special Awards. Es sind Menschen, die sich unermüdlich und mit Herzblut 365 Tage im Jahr gegen Ungerechtigkeiten aufbäumen und für ein Miteinander einstehen

Liebe und Toleranz für Unterschiede kann so einfach sein!

Über 3000 Ballbesucher_Innen haben in dieser wunderbaren Nacht gezeigt, wie’s AUCH gehen kann. Wer feiern kann, kann auch Rücksicht auf andere nehmen. Und MITEINANDER geht alles viel besser!





