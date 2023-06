Lotto: Mit 9 Zahlen zu mehr als 7 Millionen Euro

Ein Systemschein ermöglichte Steirer:in den Eintritt in den Club der Lotto Millionäre; neue Tipp-Preise ab Mitte Juli

Wien (OTS) - Waren es in der Vergangenheit durchwegs Quicktipps, mit denen man bei Sechsfachjackpots zum Erfolg kam, so erwies sich am Sonntag für einen Steirer bzw. eine Steirerin in Graz ein per Hand ausgefüllter Systemschein als „Türöffner“ in die Welt der Lotto Millionäre. Erst kurz vor Sonntag Mittag hatte er bzw. sie das Lotto Glück versucht und den Wettschein abgegeben.

Das System „0/09“ gestattete dem Steirer bzw. der Steirerin, neun Zahlen auf dem Wettschein anzukreuzen, und das Rechenzentrum der Österreichischen Lotterien erstellte alle mit diesen neun Zahlen möglichen Sechser-Tipp-Kombinationen. Und da unter den neun gewählten Zahlen auch die „sechs Richtigen“ waren, war natürlich auch der Sechser dabei. Besonderes Glück war natürlich auch, dass es sich um den einzigen Sechser der Runde handelte, denn das bedeutete einen Gewinn von knapp 7,3 Millionen Euro. Durch das System kamen aber auch noch eine Reihe an Fünfern, Vierern und Dreiern im Gesamtwert von nochmals rund 22.000 Euro dazu.

Sechs Spielteilnehmer:innen erzielten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl. Jeweils 38.600 Euro gingen zweimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Oberösterreich, Vorarlberg, Kärnten und in die Steiermark.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Wochenende ein Sechser aus. Dadurch, dass die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gab es hier 89 Gewinne mit je rund 7.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 150.000 Euro.

Joker

Ebenfalls ohne Gewinn im ersten Rang endete die Ziehung beim Joker. Damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 450.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Neue Preise für Lotto und Joker Tipp ab Mitte Juli

Die Österreichischen Lotterien nehmen heuer im Juli erstmals seit 2014 und damit erstmals nach neun Jahren eine Preisanpassung bei Lotto „6 aus 45“ vor. Der Preis pro Tipp wird um 10 Cent von 1,20 Euro auf 1,30 Euro geändert. Das Preis-Leistungsverhältnis bleibt dabei unverändert: Es werden nach wie vor 48,8 Prozent des Umsatzes als Gewinne ausbezahlt, wodurch sich auch die durchschnittlichen Gewinne in den einzelnen Gewinnrängen erhöhen.

Auch beim Joker gibt es – erstmals seit fünf Jahren – eine Preisänderung, wobei auch hier das Preis-Leistungsverhältnis durch eine Änderung der gesamten Gewinnpyramide erhalten bleibt. Der neue Preis pro Tipp beträgt dann 1,70 Euro (statt bisher 1,50 Euro). Die Fixquoten-Gewinne der Ränge zwei bis fünf steigen auf 10.000 Euro, 1.000 Euro, 100 Euro und 10 Euro, im sechsten Gewinnrang (die sechste Stelle richtig) erhält man 2 Euro (anstelle bisher 1,80 Euro).

Die Ziehung von Mittwoch, den 12. Juli 2023 wird die erste mit dem neuen Preis sein. Wenn man somit nach der Ziehung von Mittwoch, den 7. Juni einen Zehn-Ziehungs-Schein spielt, zahlt man für eine Ziehung bereits den neuen Preis.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Juni 2023

1 Sechser zu EUR 7.288.891,90 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.600,20 230 Fünfer zu je EUR 1.098,50 573 Vierer+ZZ zu je EUR 132,20 9.513 Vierer zu je EUR 44,20 14.304 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 155.368 Dreier zu je EUR 4,90 459.922 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 17 18 25 26 28 Zusatzzahl 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Juni 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 89 Fünfer zu je EUR 7.580,70 5.478 Vierer zu je EUR 20,80 88.890 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 15 28 29 35 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Juni 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 325.572,85 – 450.000 Euro warten 19 mal EUR 8.800,00 127 mal EUR 880,00 1.571 mal EUR 88,00 16.237 mal EUR 8,00 157.143 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 2 4 9 0 0

