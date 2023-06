Neue Generali BU-Versicherung mit individueller Tarifgestaltung

Berufsunfähigkeits-Prämien werden im Durchschnitt um zehn Prozent günstiger. Mehr Berufsgruppen berücksichtigt.

Wien (OTS) - Mehr als 50.000 Menschen in Österreich können jährlich aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Sie beantragen vor Erreichen des regulären Pensionsantrittsalters ihre Pension. Doch nur weniger als ein Drittel erfüllt die strengen Voraussetzungen für eine staatliche Pension. Mit der neuen Generali Berufsunfähigkeitsversicherung kann dieses Risiko kostengünstig abgesichert werden. Durch die Einteilung in zwölf statt bisher sieben Berufsgruppen werden die Tarife noch individueller auf die Kund_innen zugeschnitten. Ein Großteil der Berufe wird jetzt zudem günstiger abgesichert.

„Für viele Österreicher_innen ist die Absicherung des Zuhauses und des Autos selbstverständlich, auf die eigene Arbeitskraft wird jedoch oft vergessen. Das Risiko, den Beruf nicht mehr ausüben und damit für den Lebensunterhalt nicht mehr aufkommen zu können, wird hierzulande stark unterschätzt. Mit der neuen Generali Berufsunfähigkeitsversicherung bieten wir eine noch zielgenauere Lösung für diese Versicherungslücke“, erklärt CInsO Martin Sturzlbaum.

Die neue Generali Berufsunfähigkeitsversicherung bietet neben einer langfristigen Absicherung unter anderem folgende innovative Zusatz-Services:



Auszahlung von sechs Monatspensionen für Selbständige und Betriebsinhaber_innen, wenn ein Betrieb aufgrund von Krankheit neu organisiert werden muss

Zinslose Beitragsstundung bei Einreichung einer Berufsunfähigkeit möglich

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung leistet unabhängig von der Sozialversicherung

Die Generali verweist lediglich auf die zuletzt ausgeübten Berufe und nicht wie die Sozialversicherung auf den gesamten Arbeitsmarkt

Laut Generali Zukunftsstudie 2023 sind für 62 Prozent der Menschen in Österreich eine gute körperliche Gesundheit und für 38 Prozent eine gute mentale Gesundheit die wichtigsten Aspekte für eine zufriedene Zukunft. Gerade diese Faktoren spielen eine große Rolle bei den Ursachen von Berufsunfähigkeit. Es sind nicht so sehr Unfälle, als vielmehr Krankheiten, die zu einer Berufsunfähigkeit führen. Psychische Erkrankungen liegen mit 44,3 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (16,6 %), sowie Krankheiten des Kreislaufsystems (9,5 %) und Erkrankungen des Nervensystems (8,2 %). Unfälle sind nur zu zwei Prozent die Ursache für Arbeitsunfähigkeit.*

Bestätigt wird die hohe Qualität der neuen Berufsunfähigkeitsvorsorge auch von unabhängigen Analysehäusern. Die Generali erhielt bereits in der Vergangenheit regelmäßige Auszeichnungen von Infinma und Morgen & Morgen. Heuer wurde der Generali Berufsunfähigkeitsvorsorge von Infinma erstmals das Qualitätssiegel zur Prämienstabilität und Transparenz in den Bedingungen verliehen.

* Quelle: Statistisches Handbuch der Sozialversicherung, Stand 2022.

