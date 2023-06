ASICS Top-Athletin Naomi Chepngeno gewinnt den 35. ASICS Österreichischen Frauenlauf 2023

ASICS Elite-Athletinnen Naomi Chepngeno und Gladys Chepkurui dominierten mit den Plätzen 1 und 3 das Siegertreppchen über die 5 km bei Europas größtem Frauenlauf im METASPEED™.

Wien (OTS) - ASICS feiert heute die beeindruckenden Leistungen der Athletinnen beim 35. ASICS Österreichischen Frauenlauf: Naomi Chepngeno, ASICS Elite-Läuferin aus Kenia, holte sich bei ihrer Premiere in Wien in der 5km Distanz nach einem packenden Zielsprint mit einer Zeit von 14:57 Minuten den Titel, während Purity Kajuju-Gitonga (Kenia) mit 14:59 Minuten den zweiten Platz belegte, gefolgt von ASICS Athletin Gladys Chepkurui (Kenia), die mit einer Zeit von 15:05 Minuten ins Ziel kam.

Die schnellsten Europäerinnen im insgesamt stark besetzten Starterinnenfeld waren die ASICS Top-Athletinnen Nadia Battocletti (Italien) mit einer Zeit von 15:24 Minuten und Sarah Lahti (Schweden) in 15:43 Minuten auf den Rängen 4 und 5. Insgesamt klassierten sich acht Läuferinnen aus dem ASICS-Team in den Top 10.

Enno von Seht, ASICS Head of Marketing North-East, zieht eine positive Bilanz nach dem erfolgreichen Frauenlauf-Wochenende: “Wir freuen uns sehr über die großartigen Erfolge und Leistungen der ASICS Athletinnen sowie aller Läuferinnen heute in Wien. Das gesamte Frauenlauf-Team hat mit der Jubiläumsausgabe des ASICS Österreichischen Frauenlaufs in diesem Jahr wieder etwas Magisches geschaffen, was auch über die Landesgrenzen hinaus eine unglaubliche Bedeutung hat und perfekt zur Philosophie von ASICS passt. Die positive Energie, die durch Bewegung entsteht, war heute wieder einmal deutlich spürbar. Aus diesem Grund ist ASICS stolz auf die intensive und starke Partnerschaft mit dem ASICS Österreichischen Frauenlauf, die nun das fünfte Jahr in Folge besteht.”

Mit dem bis dato größten internationalen Elite-Feld unter dem inspirierenden Jubiläums-Motto "Kind of Magic" war der diesjährige Frauenlauf in Wien mit über 21.600 Teilnehmerinnen wieder einmal ein großartiges Zeichen für Bewegung, Zusammenhalt, Female Empowerment und positive Energie.

Die Top 10 über die 5km Distanz im Überblick:

Naomi Chepngeno (KEN) – 14:57 min Purity Kajuju-Gitonga (KEN) – 14:59 min Gladys Chepkurui (KEN) – 15:05 min Nadia Battocletti (ITA) – 15:24 min Sarah Lahti (SWE) – 15:43 min Carina Reicht (AUT) – 15:53 min Katharina Steinruck (GER) – 15:55 min Hanne Verbruggen (BEL) – 15:58 min Kristina Hendel (GER) – 15:59 min Izabela Paszkiewicz (POL) – 16:00 min

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab. Dieser Grundsatz inspiriert auch weiterhin alle Aktivitäten der gesamten Organisation. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information über ASICS und das vielfältige Produktsortiment finden Sie hier: asics.com.

