Reflux und Sodbrennen: Wenn es einem sauer aufstößt

Wien (OTS) - Bis zu 20 % der Bevölkerung leiden mindestens einmal pro Woche unter den schmerzhaften Symptomen einer Reflux­-Erkrankung. Im Gegensatz zu gelegentlichem Sodbrennen stellt der Reflux nicht nur eine Einschränkung der Lebensqualität dar, sondern kann auch zu langfristigen gesundheitlichen Problemen führen. Welche Maßnahmen der Vorbeugung es gibt und wie man Beschwerden lindern kann, darüber informieren die Ernährungswissenschafterin Mag. Veronika Macek-Strokosch und der Internist Dr. Marcus Franz, MSc in ihrem Vortrag am 22. Juni 2023 bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK).

Nach einem üppigen Essen kann man schon mal Sodbrennen haben, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Dies äußert sich typischerweise durch Aufstoßen von saurem Mageninhalt, brennende Schmerzen im Bereich der Speiseröhre, hinter dem Brustbein und im Rachen. Wenn es einem aber regelmäßig „sauer aufstößt“, könnte eine Reflux-Erkrankung vorliegen, die zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität und weiteren langfristigen gesundheitlichen Folgen führen kann.

Im Falle einer Reflux-Erkrankung funktioniert der muskuläre Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen nicht einwandfrei, und es kommt zum Rückfluss von Magensaft in die Speiseröhre. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch Schäden an der Schleimhaut der Speiseröhre oder eine langfristige Veränderung des Schleimhauttyps verursachen, wodurch das Risiko für die Entstehung von Speiseröhrenkrebs erhöht werden kann. Auch anhaltende Schluckstörungen, Zahnprobleme, Mundgeruch oder Entzündungen der Atemwege können eine Auswirkung der gastroösophagealen Reflux-Erkrankung sein.

Über Vorbeugung, Entstehung und Behandlungsansätze informieren Ernährungswissenschafterin Mag. Veronika Macek-Strokosch und Internist Dr. Marcus Franz, MSc in einem Vortrag der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Veronika Macek-Strokosch ist als Spezialistin in den Bereichen TCM-Ernährung und Darmgesundheit tätig. Marcus Franz ist Leiter der Abteilung für Endoskopie an der Privatklinik Confraternität und Facharzt für Innere Medizin.

„Reflux und Sodbrennen: Wenn es einem sauer aufstößt“

von Mag. Veronika Macek-Strokosch und Dr. Marcus Franz, MSc

in Kooperation mit Gastrobalance

am Donnerstag, dem 22. Juni 2023, um 18:30 Uhr

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei. Nähere Infos und Anmeldung unter www.oeggk.at/veranstaltungen, per Mail unter gesellschaft@oeggk.at oder telefonisch unter T 01 996 80 92.





