Jetzt einreichen! WiG fördert bis Ende 2023 „Ihre gesunde Idee für Klein & Groß – Bewegt & Gesund“

Wiener Gesundheitsförderung – WiG unterstützt gesunde Ideen, die Generationen und Bewegung verbinden

Wien (OTS) - Noch bis Ende des Jahres können „gesunde Ideen“ im Rahmen des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ bei der Wiener Gesundheitsförderung – WiG eingereicht und gefördert werden. „Wesentlich dabei ist, dass die gesunde Idee das Ziel hat, Jung und Alt gemeinsam in Bewegung zu bringen und in einem Wiener Gemeindebezirk umgesetzt wird. Die Aktivitäten können ganz unterschiedliche sein, etwa in Form von Bewegungsparcours, Yoga für Klein & Groß oder ein Generationenfest im Hof“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Zwei Fördermöglichkeiten

Die Fördermöglichkeit von „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ bietet zwei Varianten: Zum einen die sogenannte „Grätzelinitiative“, die von mindestens zwei Privatpersonen oder Mitarbeiter*innen von Einrichtungen eingereicht wird, wie etwa einem Kindergarten oder einer Senior*innen-Institution und mit bis zu 300 Euro unterstützt wird. Zum anderen die „Kooperationsinitiative“, die von einer Organisation eingebracht werden muss und von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG mit bis zu 3.000 Euro unterstützt wird. Die Bandbreite der Fördermöglichkeiten ist groß. So werden beispielsweise Materialien wie Yogamatten, aber auch gesunde Verpflegung oder Gartenwerkzeug ebenso gefördert, wie auch Honorare von externen Expert*innen und/oder Trainer*innen. Bei Fragen zu den Fördermöglichkeiten bietet die WiG persönliche Beratung an. Informationen dazu finden sich im Initiativenflyer „Ihre gesunde Idee ist gefragt!“

Über das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“

Die Initiativenförderung ist ein Teil des umfassenden Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“, das von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt und durch Mittel des Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF), der im Rahmen der Gesundheitsreform von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Stadt Wien eingerichtet wurde, finanziert wird. Informationen unter: www.wig.or.at/KLEINundGROSS

