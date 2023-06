Straßenfest: Andersrum ist nicht verkehrt in Mariahilf am 10. Juni

Beim 17. LGBTIQ-Fest feiert Mariahilf die Vielfalt mit einem bunten Showprogramm. Das Fest geht am 10. Juni in der Esterhazygasse über die Bühne.

Wien (OTS) - Das traditionelle Straßenfest „andersrum ist nicht verkehrt“ setzt auch heuer im 6. Bezirk wieder ein starkes Statement für Offenheit und Lebensfreude. „Das Bezirksmotto 'Miteinander in Mariahilf' wird in Mariahilf gelebt“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. Im Zeichen der Offenheit und des gegenseitigen Respekts geht die Veranstaltung am 10. Juni in der Esterhazygasse zwischen Mariahilfer Straße und Damböckgasse über die Bühne. Dabei spricht sich der Bezirk für ein Miteinander und gegen Homo- und Transphobie aus. „Wir sind in unserer Vielfalt geeint“, bekräftigt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, der beim Fest Initiativen für Lesben, Schwulen, Bi- und Transgendersexuellen die Möglichkeit zur Information über ihre Serviceangebote bietet.

Das Showprogramm

Für gute Stimmung sorgt auch heuer das bunte Musik- und Tanzprogramm. Das Fest startet um 14 Uhr. Um 15 Uhr wird das Fest lautstark von der Formation “STiXX Frauen trommeln" eröffnet. Danach wird Louis Checkley bekannte Popsongs covern. Freund*innen von härteren Klängen und Hip Hop werden mit Feel inc. auf ihre Kosten kommen. Ruhiger geht es dann mit Amiro, der deutschen Pop singen wird, weiter. Eine bunte Show versprechen die Drag Queens Dragolution, bevor der Main-Act des andersrum Festivals auftritt. Headliner AYGYUL wird die Fans mit Elektro-Pop elektrisieren. Für den Ausklang der Feier sorgt Susie Flowers am DJ-Pult.

Das Line-up

14:00 Uhr – Taxidermia (Deejyaing Pop & R&B)

15:00 Uhr - STIXX - Frauen trommeln

15.30 Uhr – Eröffnung mit Bezirksvorsteher Markus Rumelhart

15:40 Uhr - Louis Checkley (Pop & Cover)

16:10 Uhr - Feel inc. (Alternativ Hip-Hop / Pop-Rock)

16:45 Uhr - Amiro (Deutsch-Pop)

17.20 Uhr - Dragolution (Drag Queen Show)

18:00 Uhr - AYGYUL (Pop, Elektronik)

19:00 Uhr - Susie Flowers (Deejaying Happy & Pride)

Änderungen vorbehalten.

Beratung und Information

Neben Showprogramm stehen die zahlreichen Vereine und Initiativen der Community im Mittelpunkt des Festes. Sie werden über Beratungsangebote und Informationen aufklären. „Eine in Wien einzigartige Möglichkeit, um sich einen kompletten Überblick der Initiativen zu verschaffen“, so Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

Gleiche Rechte für alle

„Unsere Vision einer weltoffenen Gesellschaft gründet auf Wertschätzung, Anerkennung und gleichen Rechten. Menschenrechte sind universell und unteilbar“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, der Initiator des Festes. Am 10. Juni setzt er mit dem Fest einmal mehr ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung von LGBTQI-Personen. „Wien ist eine Stadt der Offenheit und des gegenseitigen Respekts, in der alle ihre Lebens- und Liebesmodelle frei wählen können“, betont Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und ergänzt, dass kein Mensch diskriminiert oder gar Gewalt ausgesetzt werden dürfe. „Homo- und Transphobie haben bei uns keinen Platz!“, betont Markus Rumelhart abschließend.

