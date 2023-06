Deloitte Österreich: Harald Breit als CEO wiederbestellt

Wien (OTS) - Bei Deloitte Österreich ist eine neue Managementperiode angebrochen. Harald Breit wird auch die nächsten vier Jahren als CEO gemeinsam mit einem in manchen Positionen veränderten Management Executive das Beratungsunternehmen führen.



Alle vier Jahre wird das Führungsgremium von Deloitte Österreich („Management Executive“) von den Partnerinnen und Partnern neu gewählt. Das Ergebnis der aktuellen Wahl:



Harald Breit bleibt für weitere vier Jahre CEO von Deloitte Österreich. Der gebürtige Wiener führt diese Funktion seit Juni 2021 aus, zuvor war er bereits als Chief Risk Officer elf Jahre Teil des Vorstands. Breit verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Beratung von nationalen sowie internationalen Unternehmen und Privatpersonen. Darüber hinaus beschäftigt er sich als CEO mit der Attraktivität des Standortes Österreich sowie den Themen Nachhaltigkeit und Transparenz in der Wirtschaft.



„Trotz des unsicheren Umfelds haben wir es in den vergangenen vier Jahren geschafft, neue Chancen zu nutzen und das Unternehmen klar auf Erfolgskurs zu halten. In Zukunft wird es besonders darauf ankommen, die besten Talente für uns zu begeistern und Themen wie Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung aktiv voranzutreiben. Ich freue mich darauf, mich dieser Aufgabe auch weiterhin als CEO zu widmen“, betont Harald Breit.

Neu gewähltes Führungsteam



Neben Harald Breit führt Gottfried Spitzer die Rolle des CFO fort, bevor er 2025 an seinen Nachfolger Gerald Vlk übergeben wird. Evrim Bakir ist mit 1. Juni verantwortlich für den Bereich Consulting, Herbert Kovar bleibt Managing Partner für Tax & Legal. Karin Mair verantwortet weiterhin die Bereiche Financial Advisory sowie Risk Advisory und Friedrich Wiesmüllner ist neuer Managing Partner für Audit & Assurance. Gabriele Holzinger bleibt Hauptverantwortliche für Ethik & Risk, Orsolya Hegedüs ist erneut für Clients & Industries zuständig. Martin Freudhofmeier übernimmt neu den Bereich Human Resources. Des Weiteren wurden Edgar Huemer als Mitglied des Board of Directors sowie Maximilian Weiler als Legal Counsel für eine weitere Funktionsperiode bestätigt.



