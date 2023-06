AK Preismonitor: Preisalarm bei ein und demselben Produkt – Österreich viel teurer als Deutschland!

Einzelne idente Marken-Lebensmittel kosten in Österreich um bis zu 152 Prozent mehr als in Deutschland

Wien (OTS) - Für gleiche Marken-Lebensmittel müssen Konsument:innen in Österreich im Durchschnitt um rund 18 Prozent mehr zahlen als in Deutschland. Einzelne idente Produkte kosten in Österreich brutto sogar um bis zu 152 Prozent (netto bis zu 145 Prozent) mehr. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 71 verglichenen identen Marken-Lebensmitteln bei insgesamt fünf Online-Shops.

Der AK Preismonitor zeigt ganz deutlich: Österreich ist bei identen Marken-Lebensmitteln auch netto – also wenn man die unterschiedliche Mehrwertsteuer herausrechnet – um durchschnittlich 15 Prozent teurer als unser deutsches Nachbarland.

Teures Pflaster Österreich: Das zahlen Konsument:innen in Österreich und Deutschland für ein und dasselbe Lebensmittel (Brutto-Durchschnittspreise in Euro)

~

Produkt/Marke1) Österreich Deutschland Diff.2)

Frischkäse/Philadelphia (175 g) 2,49 0,99 152 %

Vienetta Vanilleeis/Langnese (650 ml) 4,89 1,99 146 %

Butterkeks/Leibniz (200 g) 2,29 1,32 73 %

Zitronen-Limettenlimo/Sprite (1 l) 1,89 1,14 66 %

Erbsen & Möhrchen/Bonduelle (400 g) 1,94 1,19 63 %

Penne/De Cecco (500 g) 2,39 1,49 60 %

~

1) genaue Bezeichnung unter www.arbeiterkammer.at/markenlebensmittel; 2) gerundet

Beim Vergleich der Bruttopreise waren 57 (80,3 Prozent) von 71 verglichenen Lebensmitteln in Österreich teurer als in Deutschland. 13 (18,3 Prozent) Lebensmittel waren im Schnitt in Österreich billiger als in Deutschland, eines (1,4 Prozent) kostete in beiden Ländern gleich viel.

Zum Preismonitor: Die AK hat 71 idente Marken-Lebensmittel im Mai bei den Online-Shops Billa und Interspar in Österreich und Edeka, Rewe und Kaufland in Deutschland unter die Preislupe genommen. Die Umsatzsteuer für Lebensmittel beträgt bei uns zehn Prozent, für Getränke und andere Waren 20 Prozent; in Deutschland sieben bzw. 19 Prozent.

SERVICE: Den AK Preismonitor „Idente Marken-Lebensmittel Österreich-Deutschland“ finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/markenlebensmittel.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at