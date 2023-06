SD Innovate erwirbt Beteiligung an Startup im Bereich minimalinvasive Chirurgie

Die Beteiligung von SD Innovate ermöglicht die Fertigstellung eines Prototypen

Wien (OTS) - La Scope ist ein Gerät, das die in der minimalinvasiven Chirurgie (Schlüssellochchirurgie oder Laparoskopie) gebräuchlichen sogenannten Laparoskopie Türme zu ersetzen imstande ist. Es handelt sich dabei um ein kabelloses und mobiles Operationsgerät, das unabhängig arbeitet und hochauflösende Echtzeit-Videos produziert, die auf einem Monitor oder Bildschirm angezeigt werden können. Seit 2019 hatte der Arzt Dr. Osama Shabana und Eigentümer der Firma Medi-Cam an der Entwicklung von La Scope gearbeitet. Das Projekt der St. Pöltener Firma ging als Sieger der Demo Days 2022, initiiert von INITS - Vienna’s Hightech Incubator - hervor.

Die Vorteile des von Shabana entwickelten Gerätes sind vielfältig. Abgesehen von den im Vergleich mit herkömmlichen Laparoskopie Türmen geringen Anschaffungskosten, ist es auch viel leichter zu sterilisieren, es hat eine wiederaufladbare Batterie und braucht keine Setup Zeit und dazugehörige Prozesse.

In der dem Abschluss der Beteiligung vorangehenden Due Diligence waren insbesondere die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten, die Mobilität und die einfache Handhabung entscheidend. Etwa 80 Prozent der heute durchgeführten Bauchraumoperationen können minimalinvasiv durchgeführt werden. Verbunden mit den vielen Vorteilen dieser Operationsmethode ergibt sich damit ein eindeutig positives Potential an Marktchancen: Schnellere Erholungszeit der Patienten, kürzere postoperative Aufenthaltsdauer in Spitälern und damit insgesamt geringere Kosten für die Spitalserhalter. Die Anschaffungskosten für La Scope werden zusätzlich zu effizientem Ressourceneinsatz im Spitalswesen beitragen, da sie wesentlich unter dem Preisniveau der Laparoskopie Türme zu liegen kommen.

Die Beteiligung der SD Innovate erfolgt in mehreren Tranchen und wird in einem ersten Schritt dazu verwendet werden, den Prototypen fertigzustellen. Über die Höhe des Investments wurde Stillschweigen vereinbart.

Über SD Innovate GmbH

Die Firma SD Innovate wurde im Jahr 2021 gegründet und hat den Erwerb, die Verwaltung und die einheitliche Leitung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland als ihren Unternehmensgegenstand. Ihr Tätigkeitsbereich konzentriert sich vorwiegend auf die Bereiche Informationstechnologie, Datenwissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie Innovation. Sie ist auch in der Softwareentwicklung und elektronischen Datenverarbeitung tätig. Darüber hinaus bietet sie Unternehmensberatungsdienstleistungen an und fördert innovative Projekte im Early Stage-, Seed Financing- und Venture Capital-Bereich.



