DPU bekommt weiteres EU-Projekt genehmigt

Europäische Kommission erkennt DPU als "Key Innovator"

Krems, Niederösterreich (OTS) - Die EU hat ein weiteres Forschungsprojekt unter Beteiligung der DPU genehmigt. Es handelt sich um das Projekt LungCare (Nanomedicine based approaches for the Treatment and Diagnostic of different Long diseases) im Programm HORIZON-MSCA-2022-SE-01. Die Idee hinter LungCare ist es, die Behandlung von Pseudomonas aeruginosa (PA)-Infektionen durch Nanovakzine und inhalierbare Therapeutika zu verbessern. Das Projekt konzentriert sich auch auf die offene Frage nach einer frühen und genauen Diagnostik von Tuberkulose (TB) und Lungenkrebs durch die Entwicklung sensitiver Point-of-Care-Testgeräte. Projektpartner sind u.a. das CNRS (Frankreich), Universidad Nacional de la Plata (ARG) sowie die Bogazici Universitesi (TR). Auf Seite der DPU haben insbesondere Prof.in Dr.in Sabine Szunerits, Dr. Hannes Dörfler und Univ.-Prof. Dr. Dr. Dennis Ladage entschieden an der Projektentwicklung beigetragen.

Zudem wurde am 29. Mai 2023 die DPU von der Europäischen Kommission darüber informiert, dass sie über den CNECT-INNOVATION-RADAR als Key Innovator identifiziert worden ist. Dies mit Bezug auf das derzeit abzuschließende EU-Projekt LaserImplant, in dem die DPU bedeutenden Beiträge geliefert hat. Das Projekt, in dem die DPU u.a. Projektpartner der Johannes-Kepler-Universität Linz war, dreht es sich um mit Laser behandelte Implantate zur gezielten Steuerung des Einheilprozesses und wurde seitens der DPU von Prof. Dr. Christoph Kleber geleitet. Prof. Kleber: „Dieses Projekt zeigt erneut, dass die DPU verlässlicher Partner im Rahmen von hochklassigen Projekten ist. Das Ergebnis der Arbeit der letzten beiden Jahre im Rahmen dieses Projektes sind Innovationen, die entscheidenden Einfluss auf die Beschaffenheit zukünftiger Implantate haben werden."

