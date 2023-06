SchuBu erhält OeAD-Gütesiegel für digitale Bildungsmedien für Biologie, Deutsch und Physik

Herausragende Lernunterlagen für die Sekundarstufe I, derzeit überwiegend als „Unterrichtsmittel eigener Wahl“ etabliert – Angebot wird laufend ausgebaut

Wir haben sowohl für kostenlose Versionen von SchuBu als auch für die kostenpflichtigen Inhalte der SchuBu+ Reihe Gütesiegel erhalten. Wir werden mit unserer Innovationskraft weiter das Lernen für Schülerinnen und Schüler verbessern. Paul Beyer Klinkosch

Wien (OTS) - SchuBu erhielt kürzlich (1. Juni) von der der OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung das renommierte Gütesiegel für zertifizierte Lern-Apps. Ausgezeichnet wurde die herausragende Qualität der digitalen Lerninhalte der SchuBu-Produkte „SchuBu Biologie“, „SchuBu+ Deutsch“ und „SchuBu+ Physik“. Das gesamte SchuBu-Entwicklungsteam (Pädagog:innen, Game Designer:innen und Developer:innen) freut sich über die Auszeichnung.

SchuBu-Gründer Paul Beyer Klinkosch, erklärte dazu: „ Wir haben sowohl für kostenlose Versionen von SchuBu als auch für die kostenpflichtigen Inhalte der SchuBu+ Reihe Gütesiegel erhalten. Wir werden mit unserer Innovationskraft weiter das Lernen für Schülerinnen und Schüler verbessern. " SchuBu-Produkte werden heute meist von Schulverwaltungen als „Unterrichtsmittel eigener Wahl“ angeschafft und sind bereits in mehreren hundert Schulen etabliert. Zehntausende Schüler:innen, Eltern und auch Nachhilfe-Einrichtungen nutzen laufend die kostenlosen Dienste.

Das OeAD-Gütesiegel wird an Lernanwendungen vergeben, die strenge Qualitätskriterien erfüllen und nach einem intensiven Praxistest in Schulen von Lehrenden positiv evaluiert wurden. Hierbei stehen vor allem pädagogische, funktionale und schülerorientierte Aspekte im Fokus. Das Gütesiegel dient der Qualitätssicherung von digitalen Lernanwendungen und bietet Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern eine verlässliche Orientierung über verfügbare Produkte auf dem Markt. Die Auszeichnung des OeAD ist eine bedeutende Bestätigung für SchuBu, das sich in kurzer Zeit als ein führendes österreichisches Start-Up im Bereich digitaler Lerninhalte etablieren konnte.

SchuBu wurde 2020 gegründet und ist heute ein führendes österreichisches Start-Up im Bereich digitaler Lerninhalte und engagiert sich für die Verbesserung des Lernens durch innovative Technologien. Unsere hochwertigen Lernstrecken bieten Schülerinnen und Schülern eine interaktive und spannende Lernerfahrung, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. www.schubu.at

Rückfragen & Kontakt:

Paul Beyer Klinkosch

E-Mail: presse @ schubu.at

Telefon: +43 677 637 35 255