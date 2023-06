Größter Windpark der oekostrom AG mit Bürger:innen-Fest unter Ehrenschutz des Bundespräsidenten eröffnet

Frischer Wind in Parndorf

Wien (OTS) - Energiereiche Eröffnung des neuen Windparks der oekostrom AG: Mit dem Projekt „Parndorf Repowering“ wurde der bestehende Windpark mit moderneren und leistungsfähigeren Windrädern ausgestattet. Am Samstag wurde dieser im Beisein rund 900 Menschen unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Parndorfs Vizebürgermeister Wolfgang Daniel eröffnet.

Vor bereits zehn Jahren starteten die Arbeiten für das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte der oekostrom AG. Beim „Parndorf Repowering“ wurden bestehende Anlagen von zwei Windparks aus den frühen 2000er-Jahren durch sieben neue, viel leistungsstärkere Windräder ersetzt und der Stromertrag deutlich gesteigert. Der neue Windpark liefert nun doppelt so viel sauberen Strom wie zuvor – jedes neue Windrad erzeugt bis zum Vierfachen an Energie. Die Gesamtproduktion der oekostrom AG am Standort Parndorf wird durch die sieben Anlagen der 4 MW-Klasse von Marktführer VESTAS von aktuell rund 40 GWh auf etwa 70 GWh erhöht.

„Mit dem Repowering unseres Windparks machen wir den klimafreundlichen Umbau der Energieversorgung konkret. Die neuen Anlagen versorgen mehr als 20.000 Haushalte mit sauberem Strom, das entspricht in etwa allen Haushalten im Bezirk Neusiedl“, freut sich Christoph Großsteiner, Geschäftsführer der oekostrom Produktions GmbH und Projektleiter des Repowering-Projekts.

Das oekostrom AG Vorstandsduo Hildegard Aichberger und Ulrich Streibl unterstreichen: „Energie aus Sonne, Wind und Wasser ist die zukunftsfähige Lösung für Österreich. Mit dem Parndorf Repowering nehmen wir noch mehr Fahrt in Richtung dieser sauberen Energiezukunft auf.“

Politik begrüßt Innovationsprojekt

Unterstützung für das Projekt kommt auch von Seiten der Politik. „Saubere Energie bedeutet Sicherheit für Österreich, unsere Umwelt und zukünftige Generationen. Die Innovations- und Investitionskraft in Österreich ist enorm, ich bin überzeugt, dass wir schnell von fossiler Energie wegkommen und einen bewussten Umgang mit Energie finden können“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ließ es sich nicht nehmen, zur Eröffnungsfeier ins Burgenland zu kommen: „Das Energiesystem der Zukunft ist leistbar, klimaverträglich und sicher. Und das Windenergiepotenzial in Österreich ist sehr groß – nutzen wir also die saubere Ressource Wind. Denn jedes einzelne Windrad hilft uns, dabei unsere Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren und die Energiewende weiter voranzutreiben. Ich wünsche der oekostrom AG viel Erfolg für den Start des neuen Windparks.“



Regionale Wertschöpfung im Burgenland

„Parndorfs Bürger:innen sind besonders stolz darauf, bereits seit den frühen 2000er-Jahren zu den Pionier:innen der Windkraft zu zählen. Unsere Windparks sind zu einem Wahrzeichen geworden – für unseren Beitrag zu CO2-Reduktion und Klimaneutralität. Als Gemeindevertreter ist es mir ein Anliegen, klimafreundliche Energien unter Berücksichtigung der Anliegen der Bevölkerung und des Naturschutzes zu ermöglichen“, so der Parndorfer Vize-Bürgermeister Wolfgang Daniel.



