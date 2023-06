Stocker: „Doskozil will nach der SPÖ auch das Land spalten“

Der neue SPÖ-Vorsitzende strebt eine Linkskoalition in Österreich an

Wien (OTS) - „Doskozil will nach der SPÖ auch das Land spalten. Nur wenige Minuten nach seiner Wahl zum SPÖ-Vorsitzenden hat Hans Peter Doskozil sowohl einer Koalition mit den Freiheitlichen, als auch mit der Volkspartei eine Absage erteilt. Diese Mission Doskozils ist nicht nur maximal undemokratisch, sondern zeigt auch eines deutlich: Doskozil strebt um jeden Preis eine linke Koalition zwischen SPÖ, NEOS und Grünen an. Diese Linkskoalition wäre verheerend für unser Land. Es braucht in Österreich eine klare bürgerliche Handschrift einer christlich-sozialen Partei, wie sie nur die Volkspartei hat“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Dass das Land nach der nächsten Wahl regierbar ist, sollte wichtiger sein als die innerparteiliche Gretchenfrage der Sozialdemokratie. Denn mit der deutlichen Ablehnung von ÖVP und FPÖ als Regierungspartner will Doskozil die SPÖ-internen Gräben schließen und einen Vertrauensvorschuss bei den Babler-Unterstützern gewinnen. Dieses parteipolitische Taktieren schadet der Republik und sollte nicht die Maxime sein, nach der ein Vorsitzender einer Partei agiert“, sagt Stocker weiter und betont abschließend: „Doskozil hinterlässt einen Schuldenberg im Burgenland, dieses Modell darf nicht auf Österreich übertragen werden. Das Land braucht auch weiterhin eine bürgerliche Partei der Mitte in der Bundesregierung. Eines wird für die kommende Wahl bedeutend: Nur wer die Volkspartei wählt, verhindert eine links-linke Regierung. Der einzige Garant für eine vernünftige Politik mit Hausverstand ist die Volkspartei.“



