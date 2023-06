Großes Geburtstagsfest am Winzerhof Dockner

LH Mikl-Leitner: Kompetenz und Fleiß haben diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht

St. Pölten (OTS) - Fröhliche Stimmung herrschte am gestrigen Samstagabend in Höbenbach im Winzerhof Dockner, als Sepp Dockner seinen 60. Geburtstag feierte und dazu viele Gäste mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze begrüßen konnte. Bei der Veranstaltung überreichte die Landeshauptfrau dem Jubilar eine handgefertigte Weintraube, die symbolisch für sein Lebenswerk steht. Ein Höhepunkt des Abends war ein Livekonzert von Wolfgang Ambros mit Christian Kolonovits. Am Festakt nahmen auch die beiden Landeshauptmänner a. D. Erwin Pröll und Josef Pühringer teil.

„Die Weine der Familie Dockner sind wichtige Botschafter für das Bundesland Niederösterreich“, sagte die Landeshauptfrau im Gespräch mit Moderator Rainer Pariasek. „Die Grundlage für diesen Erfolg hat Sepp Dockner mit seiner Ausbildung in der Weinbauschule in Krems und mit der Prüfung zum Weinbau- und Kellermeister gelegt. Kompetenz gepaart mit Fleiß haben diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht“, führte sie weiter aus und erinnerte an die 220 Hektar Rebfläche, an die fast zwei Millionen Flaschen, die Jahr für Jahr gefüllt werden, an den neuen Wein-Keller, die Sektmanufaktur und an die zwei Heurigen der Familie Dockner. Seit Jahren zeichne die Familie Dockner darüber hinaus auch ein unglaublich großes soziales Engagement für Hilfsorganisationen und Vereine aus, so Mikl-Leitner.

Landwirtschaftskammer NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager führte aus: „Es gab in den letzten Jahrzehnten einen unglaublichen Strukturwandel und viele Betriebe haben erkannt, welche unglaublichen Chancen es gibt. Dank der Familie Dockner gibt es heute mehr Qualitätswein in Österreich, wovon alle Konsumentinnen und Konsumenten profitieren.“

Sepp Dockner meinte: „Die Kunden haben oft unsere Keller leer gekauft, deshalb konnten wir immer wieder weiter investieren. Ich bin so ein glücklicher Weinbauer, in so großen Mengen einen so guten Wein zu erzeugen, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Junior-Chef Josef Dockner führte aus: „Ich bin für den Keller zuständig und mein Vater für die Weingärten. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, jeder hat einen klar definierten Aufgabenbereich.“

Im Zuge der Veranstaltung überreichte Sepp Dockner zwei Spendenschecks in der Höhe von jeweils 25.000 Euro an den Verein „Hilfe im eigenen Land“ und an die „Herzkinder Österreich“. Elisabeth Pröll, Präsidentin von „Hilfe im eigenen Land“, sagte: „Sepp Dockner hat ein soziales Herz und denkt auch an jene Menschen, die nach einem schweren Schicksalsschlag nicht mehr weiterwissen.“ Zu Wort kam noch Michaela Altendorfer von der Organisation „Herzkinder Österreich“.

Im Jahre 1934 ersteigerte Sepp Dockners Großvater, der Winzer und Obstgärtner Engelbert Göbl, eine Liegenschaft bei Höbenbach. Mittlerweile bewirtschaftet die Winzerfamilie Dockner eine Rebfläche von 220 Hektar. ,

Nähere Informationen unter www.dockner.at

