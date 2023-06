„Weber & Breitfuß“ sind zurück

Dreharbeiten zu zwei neuen ORF-Specials mit Alfred Dorfer und Roland Düringer

Wien (OTS) - Nach dem fulminanten On-Air-Comeback mit Millionenpublikum und Rekordwerten im vergangenen Jahr stehen Alfred Dorfer und Roland Düringer seit Mittwoch, dem 31. Mai 2023, erneut in ihren Paraderollen als „Weber & Breitfuß“ vor der Kamera. Nachdem sich die beiden legendären „MA 2412“-Beamten in den ersten 45-minütigen ORF-Specials „Auf Reha“ und „Beim Film“ unter Beweis gestellt haben, wird der frühzeitige Ruhestand auch diesmal nicht minder turbulent: Das Kult-Duo wird nämlich nicht nur zu einer geheimdienstlichen Verfolgungsjagd „In der Politik“ einberufen, sondern ist auch ganz besonders geheimnisvollen Gefahren „Im Wald“ ausgesetzt. In weiteren Rollen stehen Monica Weinzettl, Nina Proll, Andrea Händler, Julia Edtmeier, Johannes Silberschneider, David Jakob, Hary Prinz, Robert Reinagl, Rina Juniku, Patrick Seletzky und Stefan Puntigam vor der Kamera. Regie führt erstmals Peter Payer nach einem Drehbuch des bewährten Duos Alfred Dorfer und Roland Düringer. Die Dreharbeiten in Wien und Umgebung dauern noch bis Ende Juni. In ORF 1 zu sehen sein sollen die beiden 45-Minüter „In der Politik“ und „Im Wald“ voraussichtlich 2024.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Es wäre einfach zu schade gewesen, diese beiden ORF-Kultfiguren im Ruhestand zu belassen. Ich danke Alfred Dorfer, Roland Düringer und dem gesamten Team dafür, dass sie ‚Weber & Breitfußʻ auf die Bildschirme zurückgebracht haben und nach dem fulminanten Comeback im Vorjahr jetzt um zwei neue Episoden bereichern.“

Mehr zu den Inhalten

In der Politik

Dr. Markus Schallburger (Hary Prinz), Umweltstadtrat der Stadtregierung, verkündet bereits die frohe Botschaft seiner bevorstehenden Kandidatur zum Stadtoberhaupt – bis ihn sein Politikberater Rupert Fussl (Jakob David) auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Denn auch wenn der Vorfall bereits verjährt ist:

Beamtenbestechung ist keine Kleinigkeit. Und wer könnte einen Insiderjob wie das Durchsuchen des schier unendlichen Archivs, um den ominösen Akt wieder zurückzubekommen, besser bewältigen als Weber und Breitfuß …

Im Wald

Mike Weber (Alfred Dorfer) auf Mountainbike-Tour und Ing. Breitfuß (Roland Düringer) beim Schwammerlsuchen. Und dann kommt es, wie es nun einmal kommen muss: Ein Jäger (Johannes Silberschneider), der vor dem Einbruch der Dunkelheit warnt, ein Vierbeiner, der offenbar von einer Hundebesitzerin (Monica Weinzettl) ausgesetzt worden ist, und ein Unwetter. Weber und Breitfuß flüchten in die einzige Hütte, die es in diesem Wald zu geben scheint – und das ist selten eine gute Idee …

„Weber & Breitfuß“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit dem ORF, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA).

