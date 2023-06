SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Hans Peter Doskozil zur Wahl zum neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden

Volle Konzentration liegt jetzt auf sozialdemokratischen Inhalten

Wien (OTS/SPW) - Mit einem Ergebnis von 53,02 Prozent wurde beim außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag in Linz Hans Peter Doskozil heute zum neuen Vorsitzenden gewählt. SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA gratulieren dem neuen Bundesparteivorsitzenden zum Wahlerfolg.

„Als Wiener Landesorganisation werden wir den neuen Vorsitzenden bei all seinen zukünftigen Aufgaben selbstverständlich unterstützen – unser erklärtes Ziel muss es sein, bei der kommenden Nationalratswahl 2024 als Sozialdemokratie so stark als möglich zu werden. Dies schaffen wir nur gemeinsam, indem wir zusammenhalten“, so der Wiener Bürgermeister.

„Die heutige Wahl war eine faire demokratische Abstimmung, deren Ergebnis zu akzeptieren ist“, ergänzt Barbara Novak. „Nun heißt es volle Konzentration auf unsere sozialdemokratischen Inhalte. Aufgrund fehlender Maßnahmen der Bundesregierung spitzt sich die Teuerungskrise in Österreich weiter zu und die Belastungen für die Menschen werden immer größer. Wir sind es den Österreicherinnen und Österreichern schuldig, hier ein tragfähiges, starkes Gegengewicht zu bilden und für soziale Gerechtigkeit einzustehen“, so die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin abschließend.





