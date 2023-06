Mondmission: Ein großer Schritt für Europa

Wien (OTS) - Das Who is Who der europäischen Weltraum-Community traf sich heute in Wien und diskutierte über den nächsten großen Schritt im europäischen Weltraumprogramm: eine astronautische Mondmission. Mittendrin war auch die FFG, zu der die Agentur für Luft- und Raumfahrt gehört und die Andockstation für Österreichs Wirtschaft und Wissenschaft zur internationalen Raumfahrtszene ist. Bundeskanzler Karl Nehammer bestärkte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher in seinem Vorhaben, europäische Astronaut:innen innerhalb der nächsten zehn Jahre auf den Mond zu bringen und zeigte sich erfreut über die Aufnahme von Carmen Possnig als Reserveastronautin in die neue Astronautenklasse der European Space Agency (ESA).



In vier hochkarätigen Panels wurde bei der Konferenz mit dem Titel ‚Ready for the Moon‘ über die Bedeutung einer europäischen Mondmission für die internationale Gemeinschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gesprochen. FFG-Geschäftsführer Klaus Pseiner sagte nach seinem Panel ‚The way forward for Europe‘: „Eine Mondmission zeigt die technologische Leistungsfähigkeit Europas und ihre Fähigkeit zur Kooperation. Nur wenn alle an einem Strang ziehen und substanzielle Beiträge leisten, wird ein Europäer oder eine Europäerin einen Fuß auf den Mond setzen.“ Die Mission wurde im März dieses Jahres von einer unabhängigen High Level Advisory Group (HLAG) unter der Leitung des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen empfohlen. „ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher nimmt die Herausforderungen, die eine bemannte Mondmission mit sich bringt, an. Damit rückt er die europäische Raumfahrt ins Rampenlicht und setzt ein starkes Zeichen. Österreich unterstützt ihn dabei“, so Pseiner.



