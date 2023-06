Ao. SPÖ-Bundesparteitag (1) – Parteitag zur Wahl des SPÖ-Parteivorsitzenden hat begonnen

Reden der Kandidaten Doskozil und Babler – Wahl am Nachmittag erwartet – rund 1.000 Delegierte und Gäste in Linz

Wien (OTS/SK) - Der außerordentliche SPÖ-Bundesparteitag unter dem Motto „Soziale Politik für Österreich.“ im Design Center Linz hat um 10.00 Uhr begonnen. Der Parteitag wird den gemeinsam im SPÖ-Bundesparteivorstand beschlossenen demokratischen Prozess zur Klärung des SPÖ-Vorsitzes abschließen. Die Kandidaten für den SPÖ-Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur für die nächste Nationalratswahl Andreas Babler und Hans Peter Doskozil werden ihre programmatischen Schwerpunkte vorstellen. Nach einer Diskussion der Reden werden die Delegierten den SPÖ-Parteivorsitzenden und SPÖ-Spitzenkandidaten für die nächste Nationalratswahl wählen. Das Ergebnis wird im Anschluss bekanntgegeben. Rund 1.000 Delegierte, Gastdelegierte und Gäste nehmen am Parteitag im Design Center Linz teil. ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat den Parteitag eröffnet, danach richtete der Linzer Bürgermeister Klaus Luger Grußworte an die Teilnehmer*innen. Nach der Konstituierung des Parteitags und dem Bericht der Wahlkommission steht die Präsentation der Kandidaten auf dem Programm: Hans Peter Doskozil und Andreas Babler halten je 45-minütige Reden, um sich und ihre programmatischen Schwerpunkte vorzustellen. Die Reden können live auf www.spoe.at verfolgt werden. Nach dem Parteitag stehen die Reden in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der SPÖ unter https://www.youtube.com/@studiorot-spoe zum Nachschauen zur Verfügung.

Im Anschluss an die Kandidatenreden ist eine Diskussion der Reden seitens der Delegierten vorgesehen, in der sich alle Delegierten und Gastdelegierten zu Wort melden können. Danach wird der SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl von den 603 stimmberechtigten Delegierten gewählt. Danach wird das Ergebnis präsentiert. Der SPÖ-Pressedienst wird u.a. via OTS-Presseaussendung über das Wahlergebnis informieren. Am Ende des SPÖ-Bundesparteitags sind Schlussworte des SPÖ-Bundesparteivorsitzenden geplant.

Am außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag nehmen u.a. die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesratspräsident Günter Kovacs, die ehemaligen Bundesminister*innen und Staatssekretär*innen Maria Berger, Thomas Drozda, Karl Schlögl, Brigitte Ederer, Harald Ettl, Gabriele Heinisch-Hosek, Alois Stöger, Erwin Buchinger, Norbert Darabos und Gerald Klug, SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, die SPÖ-Landesparteivorsitzenden LH-Stv. Georg Dornauer, David Egger, der designierte Landesparteivorsitzende LR Sven Hergovich, LH-Stv. Anton Lang, LR Michael Lindner, Bürgermeister Michael Ludwig, LH Peter Kaiser und Gabriele Sprickler-Falschlunger teil.

Unter den Teilnehmer*innen sind außerdem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner, ÖGB-Präsident Wolfang Katzian, PVÖ-Präsident Peter Kostelka, Volksanwalt Bernhard Achitz, FSG-Vorsitzender Rainer Wimmer, FSG-Frauenvorsitzende Christa Hörmann und der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Christoph Matznetter. Des Weiteren nehmen am Parteitag SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried und weitere Abgeordnete, die Fraktionsführerin im Bundesrat Korinna Schumann, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Mitglieder der Landesregierungen, der Landtage, Bürgermeister*innen und Gemeindevertrer*innen teil.

Unter den internationalen Gästen aus Polen, Deutschland, Ungarn, Tschechien und Frankreich sind u.a. die Vorsitzende unserer ungarischen Schwesterpartei MSZP Agnes Kunhalmi, der Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei Europas Andrzej Szejna sowie der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Ausschuss der Regionen, Christophe Rouillon.

Der gesamte außerordentliche SPÖ-Bundesparteitag wird auf www.spoe.at live übertragen. Auf parteitag.spoe.at kann der Parteitag auch in englischer Sprache (Simultanübersetzung) verfolgt werden. Fotos werden im Laufe des Tages auf der Flickr-Seite der SPÖ unter www.flickr.com/photos/sozialdemokratie/52945169915/ zum Download zur Verfügung gestellt und laufend ergänzt.

Das mediale Interesse ist enorm: Rund 140 Medienvertreter*innen aus dem In- und Ausland sind ins Design Center Linz zum Parteitag gekommen.

SERVICE:

Weitere Informationen zum ao. SPÖ-Bundesparteitag finden Sie unter: https://www.spoe.at/parteitag/

Der ao. Bundesparteitag wird unter www.spoe.at, parteitag.spoe.at (hier auch in englischer Sprache) sowie am YouTube-Kanal der SPÖ unter https://tinyurl.com/2bmmfh3j live übertragen.

FOTOS des ao. SPÖ-Bundesparteitags stehen im Laufe des Tages auf der Flickr-Seite der SPÖ unter www.flickr.com/photos/sozialdemokratie/52945169915/ zum Download zur Verfügung.

(Forts.) bj/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/