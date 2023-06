Universität für angewandte Kunst Wien: DAS WAR DIE SHOW MODEKLASSE 23

6 Diplomkollektionen begeisterten Publikum im ausverkauften Atrium – Grace Wales Bonner verabschiedet sich

Wien (OTS) - Die Show Modeklasse 23 im ausverkauften Atrium der Universität für angewandte Kunst Wien ging gestern Abend über die Bühne. Die Studierenden und sechs Diplomand:innen begeisterten das anwesende Publikum mit ihren Entwürfen, die von der herausragenden künstlerisch-kreativen Ausbildung der Modeklasse zeugten. Für die Art Direction der Show zeichneten zum zweien Mal Imogen Snell und Riccardo Castano von ISSTUDIO London verantwortlich. Auf einem großen Screen in der Mitte des Atriums wurden live Close-ups der Looks übertragen sowie das bunte Wuseln im Backstagebereich und ermöglichten so den Zuschauer:innen multi-perspektivische Blicke auf die Arbeit der Studierenden.

Sechs Studierende schließen heuer das Studium an der Modeklasse ab und beweisen mit ihren hervorragenden Diplomkollektionen von der explosiven Kreativität, die an der Angewandten gefördert wird. Das finale Defilé war ein eindrucksvolles Zeugnis der expressiven Vielfalt der Modeklasse: Die Entwürfe reichten von experimentell bis tragbar, von skulpturalen Ensembles bis zu körpernahen Silhouetten, getragen von theatralischer Opulenz, ironischer Distanz oder hoffnungsvoller Utopie. Präsentiert wurden die Outfits von einem diversen Cast, für den Casting Director Kyra Sophie in Wien neue Models rekrutierte, die Diversity und Body Positivity zelebrieren.

Preise: Über den RONDO-Modepreis powered by Authentic Beauty Concept in der Höhe von Euro 3000,- freut sich Diplomand Johannes Hartmann. Mit seiner Abschlusskollektion maybe there is an alternative untersucht der 25-jährige Wiener die Privatisierung von Freude und Glück im Kapitalismus und setzt dieser Vereinnahmung die Möglichkeit einer kollektiven Erfahrung entgegen. Die einzelnen Teile seiner Kollektion sind mit den Fragmenten eines gescannten Gemäldes bedruckt: erst zusammengefügt ergibt das Kollektionsbild somit einen Sinn. Hartmann unterstreicht damit die Bedeutung von Gemeinschaft und Solidarität im Neoliberalismus. Sowohl die Kleidungsstücke als auch die Textilskulpturen wurden mithilfe von 3-D-Programmen entworfen und prototypisiert, bei der Herstellung der Kollektion kamen Digitaldrucke auf recycelten Stoffen zum Einsatz. Ergänzt wurden diese Drucke durch Seiden-, Baumwoll- und Wollstoffe aus Altbeständen sowie durch Möbelstoffe und Strickwaren aus Merinowolle.

Shuzo Matsuhashi konnte die Jury des Wien Mitte THE MALL-Awards in der Höhe von Euro 2500,- mit seiner Kollektion The Future We Choose überzeugen. Matshuashi entwarf im Sinne des spekulativen Designs eine Art Survival-Kollektion für das Jahr 2050, ausgehend von der Prognose einer globalen Erderwärmung von drei Grad Celsius. Unter extremen klimatischen Bedingungen würden wir die meiste Zeit zu Hause und im Netz verbringen, dementsprechend besteht die Kollektion vorwiegend aus puristischer und bequemer Bekleidung in gedeckten Tönen, besticht jedoch durch ausgeklügelte, neu gedachte Schnitte und innovativen Strick.

Diplomkollektionen: Mit The Dernier Cri betitelt Karolin Braegger ihre Diplomkollektion, in der sie sich mit Fragen des Wertes und der Vergänglichkeit im Zusammenhang mit „Original“ und „Fake“ in der Mode auseinandersetzt. Ausgehend von einer Recherche über die Geschichte des Kopierens als kulturpolitische Praxis sowie der Verwendung von Referenzen, Nostalgie und Archiven in der Mode, entwickelte Braegger eine Kollektion, die bekannte Silhouetten von Merchandising-Klamotten aufgreift und mithilfe von Textilmanipulationen und Materialexperimenten aufwertet. Die Kollektion der Designerin und Künstlerin (Braegger schloss 2022 ihr Studium bei Heimo Zobernig an der Akademie für bildenden Künste Wien ab) wird so zu einem vielschichtigen Kommentar zum Stellenwert der Originalität in der Mode.

Erifyli Garoufalia nennt ihre Diplomkollektion Eros & Thanatos, nach dem griechischen Begriffspaar, das Sigmund Freud zur Erforschung seiner Triebtheorie heranzog. Den Minimalismus der 90er Jahre aufgreifende, feminine Silhouetten versinnbildlichen die Auseinandersetzung der Diplomandin mit der Vielschichtigkeit von Liebe, Leidenschaft und Sexualität. Die Siebdrucke auf Latex stehen für das sinnliche Chaos des menschlichen Verlangens, die Farbfacetten der fließenden Seidenstoffe spiegeln den weiblichen, weichen Aspekt romantischer Liebe wider.

come down dawn nennt sich die Diplomkollektion von Julian Schock. Ausgehend von den Werken des Künstlerduos Michael Elmgreen und Ingar Dragset hat sich der 26-jährige Diplomand mit Liminalität, Grenzbereichen und dem Zustand des Dazwischen-Seins befasst. Seine Kollektion geht von seinen eigenen Erfahrungen queerer, männlich gelesener Subjektivität aus und kombiniert komplexe Schnittkonstruktion aus der Herrenschneiderei mit Sportswear-Elementen.

Laura Madge Hörmann wiederum erzählt in ihrer Diplomkollektion Nachtgeweihte – Tristan und Isolde die Geschichte der großen Oper von Richard Wagner. Die Silhouetten sollen das Werk und die Musik visuell verkörpern, während Farben und Stoffe die Geschichte von Tristan und Isoldes Sehnsucht und Streben nacheinander erzählen. Die Kollektion entfaltet sich in drei Outfit-Paaren: skulpturale, spektakuläre Abendroben für Isolde treffen auf historisch inspirierte, romantische Ensembles für Tristan.

Die unterschiedlichen Blautöne des Himmels und des Mittelmeers sowie die goldgelben Facetten des Sonnenlichts kennzeichnen die verspielte Menswear-Kollektion Days of an Hour der Diplomandin Marily Elmezoglou. Die gebürtige Griechin zitiert in ihrer Arbeit männliche Archetypen, die die Geschichte ihrer Heimat prägten und erweckt Piraten, Kapitäne, Seemänner und Söldner auf dem Laufsteg zu neuem Leben. Bedruckte Baumwolle, Tweed und Viskose-Seidenstrick kommen zum Einsatz, um entspanntes Volumen in tradierte Silhouetten zu bringen und um Outfits zu schaffen, die auf subtile Weise mit Codes von Männlichkeit brechen.

Grace Wales Bonner verabschiedet sich: Die Show Modeklasse 23 markiert auch den Abschied von Grace Wales Bonner, die seit Herbst 2020 die Modeklasse leitete. In ihrer dreijährigen Professur ermutigte die britische Designerin Studierende dazu, ein breit gefasstes, holistisches Verständnis von Modedesign zu entwickeln, und förderte eine tiefgehende, forschungsbasierte Auseinandersetzung mit Mode. Dieses, den Anforderungen der zeitgenössischen Modeindustrie angepasste Profil, bereitet die Mode-Absolvent:innen der Angewandten auf einen erfolgreichen Start in der internationalen Modewelt vor.



Ein Livestream der Show via Instagram ermöglichte es auch nicht vor Ort anwesenden und insbesondere den international Interessierten der Show Modeklasse 23 zu folgen.

Ein Livestream der Show via Instagram ermöglichte es auch nicht vor Ort anwesenden und insbesondere den international Interessierten der Show Modeklasse 23 zu folgen.

