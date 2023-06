Ortsdurchfahrt Biberbach

Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Auf Grund des teilweise schlechten Straßenzustandes entsprachen die Fahrbahnen der Landesstraßen L 6204 und L 6189 im Ortsgebiet von Biberbach (Bezirk Amstetten) nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die L 6204 ab der Kreuzung mit der L 6189 bis zum westlichen Ortsbeginn bei Kilometer 6,92 und die L 6189 ab der Kreuzung mit der L 6204 in nördlicher Richtung bis zu den Reihenhäusern zu erneuern.

Die Landesstraße L 6204 wurde auf einer Länge von rund 230 Metern und die L 6189 auf einer Länge von rund 250 Metern erneuert, wobei die Fahrbahnen 3,5 Zentimeter und in Teilbereichen mit Netzrissen und Schadstellen auf bis zu 9,5 Zentimeter abgefräst wurden. Im Anschluss wurde an den Schadstellenbereichen eine 6 Zentimeter starke Tragschichte und über die gesamte Fläche eine 3,5 Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht.

Die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung wurden von der Firma Strabag aus St. Peter in der Au und von der Straßenmeisterei St. Peter in der Au in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt, haben am 9. Mai begonnen und konnten am 1. Juni abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten betragen rund 106.000 Euro, wovon etwa 80.000 Euro vom Land Niederösterreich, 17.000 Euro von der Gemeinde Biberbach und 9.000 Euro von den betroffenen Einbautenträgern getragen werden. Im kommenden Jahr erfolgt mit der Fahrbahnerneuerung der L 6204 ab dem westlichen Ortsbeginn von Biberbach bis Felbing auf einer Länge von rund 900 Metern der noch erforderliche Lückenschluss.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

