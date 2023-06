Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch Co-Kommentatorin von Ernst Hausleitner beim GP von Barcelona im ORF

Wien (OTS) - Nachdem die meisten ORF-Motorsportexpertinnen und -experten an diesem Wochenende bei den Tests zu den 24 Stunden von Le Mans (von 10. bis 11. Juni live in ORF 1) unabkömmlich sind, hat sich Ernst Hausleitner für den GP von Barcelona (von 2. bis 4. Juni live in ORF 1) die bestmögliche Vertretung gesichert: Die 23-jährige Deutsche Sophia Flörsch ist als (einzige) aktive Formel-3-Pilotin aktuell die „höchstrangige“ Frau in der Formel-Klasse und wird sicher am Rennsonntag, wenn es ihr Formel-3-Start erlaubt möglicherweise auch beim Qualifying, neben Hausleitner die Rennfahrer-Expertise liefern.

Alle Infos zum GP von Barcelona im ORF sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Sophia Flörsch startete von 2016 bis 2017 in der deutschen Formel-4-Meisterschaft und erzielte dabei als erste Frau Punkte. 2017 stand sie im zweiten Rennen am Sachsenring als erste Frau auf dem Podest. 2018 ging sie in der europäischen Formel-3-Meisterschaft an den Start, 2019 nahm sie an der Formula Regional European Championship teil, 2020 an der FIA-Formel-3-Meisterschaft und in der European Le Mans Series. 2021 bestritt Flörsch die DTM und in die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft. 2022 fuhr sie in der European Le Mans Series und startete beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at