ARIANA Eventhalle gewinnt internationalen „BIG SEE Architecture-Award”

Wien (OTS) - Die Veranstaltungslocation in aspern Seestadt im 22. Bezirk präsentiert sich als die modernste Wiens. Ihre besondere Architektur in Verbindung mit innovativer Technik wurde nun beim „Big See Architecture-Award 2023“ in der Kategorie „Recreation & Sports Building“ ausgezeichnet.

Seit März 2022 ist die Donaustadt mit der ARIANA um einen multifunktionalen und herausragenden Veranstaltungsort reicher. Direkt an der U2-Station Seestadt gelegen und an mehrere Buslinien und Schnellbahn hervorragend angebunden, bietet sie den idealen Rahmen für verschiedenste Eventformate und -größen. Ihre fünf Eventflächen auf 1.300 m2 Innen- und 2.000 m2 Außenfläche erlauben flexible Bespielungen und Inszenierungen.

Einzigartige Architektur in bester Lage

Ziel der Eigentümer*innen Andrea Czernin und Zaki Ander war es, einen Ort zu schaffen, der den unterschiedlichsten Ansprüchen von Kund*innen, Lieferant*innen und Gästen gerecht wird. Die Realisierung inmitten von aspern Seestadt mit hervorragender Infrastruktur mit öffentlichen Verkehrsmitteln in unmittelbarer Nähe und Parkplätzen in den umgebenden Hochgaragen sowie Hotellerie trägt dieser Idee Rechnung.

Gemeinsam mit dem Architekturbüro Daneshgar Architects wurden in der Umsetzung der ARIANA kühnes, innovatives Design und modernste Technik zu einem einzigarten Ort vereint, der gleichermaßen Wow-Effekte und Wohlfühlatmosphäre bietet.

„ In dieses Raum-Projekt wurde eineinhalb Jahre Planung mit den Besten ihrer jeweiligen Branche investiert. Mit dieser Kombination aus vielen Expertisen und einer großen Portion Mut ist es gelungen, unsere Vision Realität werden zu lassen “, sehen sich die ARIANA-Manager bestätigt.

„ Wir sind sehr stolz darauf, mit der ARIANA eine Eventlocation von internationalem Format in aspern Seestadt zu beheimaten und gratulieren allen Beteiligten herzlich zu dieser absolut verdienten Auszeichnung. ARIANA ist ein zentraler Baustein der Seestadt und Attraktion geworden, die weit über die Grenzen Wiens hinauswirkt. Ihre nun auch von Fachleuten ausgezeichnete Architektur bereichert unseren Stadtteil und die Destination Wien “, zeigt sich auch Wien 3420-Vorstand Gerhard Schuster begeistert.



Internationale Bestätigung durch den BIG SEE Award

Seit 2018 zeichnen die „BIG SEE Architecture-Awards“ außergewöhnliche Designlösungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign, Holz, Tourismus und Mode in sechs Kategorien und 21 Ländern aus. Die Projekte werden anhand strenger Kriterien bewertet, darunter Innovation, intelligentes Design und Originalität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, kulturelles und soziales Bewusstsein sowie Funktionalität und Erfüllung der gesetzten Ziele.

Armin Daneshgar, der Gründer von Daneshgar Architects, nahm den Award für die ARIANA im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Rahmen des BIG Architecture Festivals in Ljubljana entgegen.

Über die Aspekte, die die Jury der „BIG SEE Architecture-Awards“ überzeugten, heißt es unter anderem: „Das Projekt überzeugte durch „schlichte Kubaturen aber eine spektakuläre Fassade“, die „die Gebäudestruktur wie ein ‚Blatt des Lebens‘ schützend umhüllt und mit seinen abgewinkelten Stützgeweben an die Adern eines Blattes erinnert“. Zur vollständigen Siegerbeschreibung auf der BIG SEE Webseite: https://bigsee.eu/ariana-event-hall/

Wien 3420 aspern Development AG

Für die Entwicklung von aspern Die Seestadt Wiens ist die Wien 3420 aspern Development AG zuständig. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für potenzielle Projektwerber, betreibt das Standortmarketing, die Akquisition von Partnern und die Verwertung von Flächen. In enger Kooperation mit der Stadt Wien werden die städtebauliche Planung, die Flächenwidmung und die infrastrukturelle Erschließung vorangetrieben. In der Zusammenarbeit mit den rund 20 beteiligten Dienststellen der Stadt Wien sowie mit den darüber hinaus involvierten Projektentwicklern und Investoren wird die Wien 3420 AG seit 2011 von der Programmleitung Stadtentwicklungsareale für lebenswertes Wohnen in der Baudirektion der Stadt Wien unterstützt.

