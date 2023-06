Juni-Programm im Nationalpark Thayatal

Von der Nationalpark-Symphonie bis zur Sängerfest Hardegg

St.Pölten (OTS) - Mit der Uraufführung der Nationalpark-Symphonie von Daniel Muck sowie weiteren Werken mit regionalem Bezug durch die Waldviertler Symphoniker am Samstag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr vor dem Nationalparkhaus in Hardegg wird das Programm des Nationalparks Thayatal in diesem Monat eröffnet. „Gemeinsam für den Nationalpark“ heißt es dann am Samstag, 10. Juni, wenn um 9 Uhr die Freunde des Nationalparks und solche, die es werden möchten, ausrücken, um das Zuwachsen der Wanderwege zu verhindern. Ebenfalls am Samstag, 10. Juni, startet um 13.30 Uhr das „Familienabenteuer unter Sternen“, bei dem Eltern und ihre Kinder einen Tag und eine Nacht im Freien verbringen, am Lagerfeuer kochen, die Wildkatzen im Gehege beobachten und unter dem Sternenhimmel schlafen.

„Servus und Ahoj“ nennt sich ein Wochenende für Kids aus Österreich und Tschechien, bei dem von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, Outdoor-Abenteuer, Survival-Tricks, Fuß- und Volleyball-Matches, ein Waldlauf und Bewegungsspiele auf dem Programm stehen; Beginn ist um 16 Uhr. An diesem Wochenende führt auch am Samstag, 17. Juni, ab 21 Uhr eine Wildkatzennachtwanderung in deren Lebensraum, den Abschluss der Tour bildet eine Nachtfütterung der beiden Zoo-Wildkatzen.

Am Samstag, 24. Juni, werden bei einem Rundgang durch Hardegg Stadtgeschichten aus der reichen Historie der kleinsten Stadt Österreichs erzählt; Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Uhrturm in Hardegg. Schließlich geht am Sonntag, 25. Juni, ab 14 Uhr das Sängerfest Hardegg über die Bühne: Nach einem Festumzug durch die Stadt bis zur Thayabrücke bringen dabei die Singgruppe Hardegg und verschiedene Gastchöre bei einem „Offenen Singen“ am Alten Badeplatz an der Thaya Kurz-Konzerte zur Aufführung; Eintritt: freie Spende.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

