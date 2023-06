VP-Mahrer ad SPÖ-neos: Wien erlebt aktuell das Ergebnis gescheiterter Integration

Neues Video der Wiener Volkspartei anlässlich der Entwicklungen in Favoriten – Probleme werden von SPÖ und neos ignoriert

Wien (OTS) - Mehrere Male musste zuletzt die Wiener Polizei zu unangekündigten Kundgebungen ausrücken. Grund dafür waren Ereignisse in der Türkei. Bürgermeister Ludwig will die Ursachen der Integrationsprobleme nicht sehen, sein Parteikollege, der Bezirksvorsteher von Favoriten, taucht ganz unter.

Dazu der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer: "Politische Meinungsäußerungen sind ein Grundrecht, auf das wir zu Recht stolz sein können. Wenn jedoch zunehmend autokratische Systeme in anderen Ländern bejubelt werden, stellt sich auch hier die Frage, inwieweit die Integration in dieser Stadt versagt hat. Gemeinsame Werte sind die Basis erfolgreicher Integration. Aktuell sehen wir in Teilen von Favoriten bereits eine kulturelle Enklave.“

Polizisten melden sich bereits deutlich zu Wort

Spätestens bei Aussagen von Wiener Polizisten, die jeden Tag hervorragende Arbeit leisten, zeigt sich, dass die Wiener Stadtregierung einfach nur wegschaut. Die Situation verschärft sich indes immer mehr. Parallelgesellschaften, die sich von der österreichischen Gesellschaft abschotten, sind Realität. Die einzige Stimme der Vernunft innerhalb der SPÖ kam von Nationalrat Robert Laimer, der immerhin meinte, die SPÖ müsse genauer hinschauen.

"Mein Dank gilt den Beamtinnen und Beamten der Wiener Polizei, die unter schwierigsten Bedingungen ihren Job machen. Die Wiener SPÖ verweigert sich jeglicher Realität", führt Mahrer weiter aus.

Staatsbürgerschaft muss Abschluss gelungener Integration bleiben

Ungeachtet der Ereignisse in Favoriten forderte nun der Wiener Integrationsrat, ein von Stadtrat Wiederkehr eingesetztes Gremium, eine Aufweichung der bestehenden Bestimmungen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft.

„Statt undifferenziert Staatsbürgerschaften vergeben zu wollen, bzw. den Zugang zur Erlangung dieser zu erleichtern, müssen zuerst die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Integration gelöst werden. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft muss am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen und darf nicht am Anfang vergeben werden“, mahnt Mahrer ein.

Neues Video der Volkspartei

Anlässlich der Entwicklungen in Favoriten werde die Wiener Volkspartei heute auch neuerlich ein entsprechendes Video mit den Meinungen unterschiedlicher Menschen veröffentlichen.

„Wir wollen der Bevölkerung damit veranschaulichen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die SPÖ in Wien muss endlich erkennen, dass diese massiven Probleme endlich gelöst werden müssen“, so Mahrer abschließend.

