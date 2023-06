Babler oder Doskozil? Ganztägige PULS 24 Sondersendung "Der Kampf um die SPÖ" morgen ab 09:00 Uhr

Wien (OTS) - Am 3. Juni wird am außerordentlichen Parteitag in Linz endlich entschieden, wer der neue SPÖ-Parteivorsitzende wird. Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stellen sich der entscheidenden Stichwahl. PULS 24 präsentiert am 3. Juni ab 09:00 Uhr eine Sondersendung unter dem Titel "Der Kampf um die SPÖ" mit hochkarätigen Gästen im Studio. Zahlreiche Live-Reporter:innen in Linz berichten über das Ergebnis und die Ereignisse vor Ort und fangen live die Stimmung sowie Statements ein. Alle Ergebnisse, Reaktionen und Statements gibt es laufend und aktuell auf puls.24.at.

Bereits ab 09:00 Uhr ordnet News-Anchor Werner Sejka unter anderem mit "Neue"-Chefredakteur Moritz Moser und "Krone"-Journalist Erich Vogl die Ausgangslage für die Stichwahl ein. Zudem ist Physiker und SPÖ-Kenner Werner Gruber zu Gast. Am Nachmittag spricht das PULS 24-Duo Daniel Retschitzegger und Nina Flori unter anderem mit PULS 24-Analyst Paul Batruel und Kommunikationsberaterin Nina Hoppe über die Chancen der beiden Kandidaten und die Auswirkungen auf die Bundespolitik. PULS 24 berichtet LIVE aus Linz von den Stunden der Entscheidung und zeigt die ersten Reaktionen nach dem alles entscheidenden Parteitag.

Im "Newsroom Live Spezial" um 19:55 Uhr bittet PULS 24 News Anchor Sabine Loho die Meinungsforscherin Alexandra Siegl um ihre Einschätzung zum neu gewählten SPÖ-Chef. Sowohl Gewinner als auch Verlierer der Kampfabstimmung werden ebenfalls im Interview sein.

Moderiert von Meinrad Knapp diskutieren Journalistin Anneliese Roher, Medienmanager Hans Mahr und die Publizistin Veronika Bohrn Mena direkt danach um 20:15 Uhr in einem "WildUmstritten Spezial" über das Ergebnis und dessen Auswirkungen auf die SPÖ.

"Der Kampf um die SPÖ" bleibt auch am Sonntag das dominierende Thema bei PULS 24. Ab 12 Uhr werden die Nachwehen der roten Kampf-Abstimmung besprochen. Zur Primetime zieht Moderator Meinrad Knapp gemeinsam mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek Bilanz.

PULS 24 Sondersendung "Der Kampf um die SPÖ" am Samstag, 3. Juni, ab 09:00 Uhr auf PULS 24 & Joyn

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com