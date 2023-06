SPÖ-Termine von 5. Juni bis 11. Juni 2023

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 6. Juni 2023:

14.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures nimmt an der Feierlichen Eröffnung des Kunstprojektes „Undine kommt. Kunstprojekt Wiener Linien“ teil (Sigmund-Freud-Park, 1090 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaftsgespräche“ findet ein Gespräch mit Oliver Rathkolb (Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien) und Carlo Masala (Inhaber der Professur für Internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften und Leiter des Metis-Institut für Strategie und Vorausschau an der Universität der Bundeswehr München) zum Thema „Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/ycksp6ec (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 7. Juni 2023:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesratssaal).

17.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zum Gespräch mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk und der Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig „Zur Zukunft der Menschenrechte“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3k4kza2v (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

