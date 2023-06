Grüne Wien: „Musik am Fluss 2023“ startet am 29. Juni in den Sommer

Von Der Nino aus Wien über die Indie-Sensation AZE bis zu den Anti-Schlagern von Resi Reiner: Grüne Wien laden zu 11 Gratis-Konzerten ohne Konsumzwang

Wien (OTS) - Auch im Sommer 2023 macht „Musik am Fluss“ den Sound Wiens spürbar: Bereits zum vierten Mal laden die Grünen Parteivorsitzenden Peter Kraus und Judith Pühringer unter dem Motto „Das Beste kommt zum Fluss“ zu Gratis-Open-Air-Konzerten an drei besondere Orte: Im Stadtpark, im Bruno-Kreisky-Park und auf der Donauinsel zeigt die Wiener Musikszene vom 29. Juni bis 22. Juli bei insgesamt elf Konzerten ihre Vielfalt. Den Auftakt macht Der Nino aus Wien und seine eigene Art des Wiener Lieds, gefolgt von der Indie-Sensation AZE über Drama-Pop von ARAI bis zu den Anti-Schlagern von Resi Reiner.

„Bei Musik am Fluss geht’s ums Zelebrieren von Musik, um feine Abende, Gespräche – nicht um Parteifarben. Und es geht auch darum, sich selbstbewusst den öffentlichen Raum zu nehmen, ihn ohne Konsumzwang zu genießen und dabei außergewöhnlich gute Musik zu erleben“, so die Grünen Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus, und weiter: „Besucherinnen und Besucher können die Konzerte auch nutzen, um mit uns über ihre Sorgen und Probleme, aber auch über Ideen für die Zukunft sprechen. Wir freuen uns über alle, die das Gespräch mit uns suchen – über Klimaschutz, Solidarität, Zusammenhalt, eine gerechte Verteilung von Wohlstand und mehr!“

„Musik am Fluss“ startete während der Pandemie 2020 als kleine Konzertreihe direkt am Wienfluss und hat sich in den letzten Jahren mit drei Standorten und stetig wachsendem Publikum etabliert. Heuer findet „Musik am Fluss“ von 29. Juni bis 22. Juli am Donnerstag im Stadtpark, am Freitag im Bruno-Kreisky-Park und am Samstag auf der Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke statt. Der ursprüngliche Standort am Wienfluss kann diesen Sommer wegen der Sanierung der Westausfahrt nicht bespielt werden.

Musik am Fluss 2023, das Programm

Opening: 29. Juni, Stadtpark: Der Nino aus Wien & Band



30. Juni, Bruno-Kreisky-Park: NNOA

6. Juli, Stadtpark: PIPPA



7. Juli, Bruno-Kreisky-Park: Anda Morts



8. Juli, Donauinsel: AZE

13. Juli, Stadtpark: ARAI



14. Juli, Bruno-Kreisky-Park: Edna Million



15. Juli, Donauinsel: CHRISTL

20. Juli, Stadtpark: Resi Reiner



21. Juli, Bruno-Kreisky-Park: Amelie Tobien



22. Juli, Donauinsel: At Pavillon

Beginn jeweils um 19:00 Uhr



Eintritt frei! Alle Infos unter: musik-am-fluss.at



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at