Gesundheitsministerium startet Kampagne zu sexueller Gesundheit

“Nein heißt nein, Ja heißt Ja. SAFE!” - Tabus brechen, Aufklären, Bewusstsein schaffen

Wien (OTS) - Um der Ausbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten (Sexually Transmitted Infections/STI) entgegenzuwirken, startet das Gesundheitsministerium zum Beginn des Pride Month eine neue Informationskampagne. Unter dem Motto „Ja. SAFE!” wird – unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung – über Ansteckung, Prävention und Folgen von STIs informiert. Zudem wird die Notwendigkeit von Konsens beim Geschlechtsverkehr und anderen Formen von Intimität hervorgehoben. ***

Seit einigen Jahren ist weltweit ein Anstieg von sexuell übertragbaren Krankheiten zu verzeichnen. Laut Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es allein im Jahr 2020 weltweit rund 374 Millionen Neuinfektionen mit Chlamydien, Gonorrhö (Tripper), Syphilis und Trichomoniasis. Auch in Europa ist in den vergangenen Jahren ein Anstieg von Geschlechtskrankheiten wie Syphilis und Gonorrhö zu erkennen. Genaue Zahlen für Österreich liegen nicht vor, da eine Infektion per se nicht meldepflichtig ist.

Das Gesundheitsministerium startet daher zum Beginn des Pride Month eine neue Kampagne. “Nein heißt nein. Ja heißt Ja SAFE!” heißt es auf Freecards, Plakaten und Bierdeckeln. Sie machen direkt in Clubs und Bars auf die Risiken und Folgen von STIs aufmerksam. Auf der Webseite www.sozialministerium.at/ja-safe ist Wissenswertes zur Prävention und zur Behandlung in kompakter Form zu finden.

“Der Pride Month wirbt für Toleranz und feiert die Vielfalt sexueller Identität in unserer Gesellschaft. Mit unserer Informationskampagne möchten wir Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität gezielt aufklären und sensibilisieren. Mit Safer Sex schützt man nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern verhindert auch die Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen”, betont Gesundheitsminister Johannes Rauch. “Der Konsens ist immer die Voraussetzung. Deshalb muss der Grundsatz lauten: ’Nein heißt nein, Ja heißt Ja. SAFE!’“

Alle Informationen über STIs und zur Informationskampagne finden sich unter www.sozialministerium.at/ja-safe.

