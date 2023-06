Bittere Bilanz zum Weltmilchtag der österreichischen Bäuerinnen und Bauern

Nicht nachvollziehbar und skandalös ist die vierte Milchpreissenkung der Berglandmilch im Jahr 2023 pünktlich zum Weltmilchtag.

Bad Leonfelden (OTS) - „Wenn die größte Molkerei Österreichs mit über 50 % der Milch erneut die Preise senkt, ist das ein schwerer Rückschlag für die tausenden Milcherzeugerbetriebe im ganzen Land“, so Ewald Grünzweil, Obmann der IG-Milch. Damit wurde die dringend notwendige Stabilisierung der Einkommen der Milcherzeugerbetriebe ganz ohne Not wieder in weite Ferne gerückt. Gerade die Milcherzeugung mit immer aufwendigeren Fütterungs- und Tierwohlrichtlinien muss angemessen abgegolten werden. Sonst droht die Gefahr, dass sich das Höfesterben weiter beschleunigt. Dies hätte gravierende Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, auf das Klima und auch die Ernährungssouveränität Österreichs. „Es zeugt von großer Unsensibilität, die vierte Preissenkung in diesem Jahr gerade zum Weltmilchtag umzusetzen! Statt Anerkennung für die aufopfernde Arbeit mit den Kühen gibt es Abschläge. Und das ist maximal frustrierend. Anstatt immer die Marktmacht des Handels anzuprangern, wäre es dringend nötig die eigenen Hausaufgaben zu machen", so Ewald Grünzweil.

Ernst Halbmayr, Initiator von „A faire Milch“ und ehemaliger Geschäftsführer der „Freie Milch Austria“, sieht ebenfalls eine große Schieflage in der Wertschöpfungskette Milch.

„Wenn es den Molkereien nicht bald gelingt der Nachfragemacht des Handels eine Angebotsmacht auf Seiten der Milchverarbeiter entgegenzustellen, ist für die Milcherzeugerbetriebe keine Besserung in Sicht. Eine wichtige Rolle hätte da die Bundeswettbewerbsbehörde, die jedoch aktuell ohne Führung untätig dem Treiben am Milchmarkt zusieht. Wir hoffen, dass das politische Tauziehen um die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde bald ein Ende hat. Politische Spielchen auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern sind unerträglich“, so abschließend Ernst Halbmayr.

Ewald Grünzweil

Obmann IG-Milch

Ernst Halbmayr

Projektleiter A faire Milch

