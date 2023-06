AK Stichproben-Preismonitor: Preise für Kfz-Reparaturen und Pickerl-Check „abgefahren“!

Für Arbeitsstundensätze von Kfz-Mechaniker:innen & Co. sowie für Kfz-Pickerl-Check tiefer ins Geldbörsel greifen

Wien (OTS) - Die Preise für eine Reparatur, ein Service & Co. am Auto – auch E-Auto – sind erneut „in Fahrt gekommen“. Um bis zu 193 Euro mehr kann die Arbeitsstunde für eine Reparatur je nach Automarke, Type, Schaden und Werkstätte kosten. Auch die Preise für einen Kfz-Pickerl-Check differieren je nach Automarke und Werkstätte um bis zu rund 81 Euro. Das zeigt ein aktueller AK Stichproben-Preismonitor bei 37 Kfz-Fachwerkstätten in Wien und bei Autofahrerclubs.

Kratzer, Delle oder Service? Die Arbeitsstundenpreise von Mechaniker:innen, Spengler:innen und Lackierer:innen können mitunter extrem sein. Je nach Schaden, Werkstatt und Automarke müssen Autofahrer:innen beim Mechaniker für eine Reparatur zwischen 120 bis rund 313 Euro rechnen, auch beim E-Auto.

Was eine Arbeitsstunde – je nach Auto und Schaden – in den untersuchten Wiener Kfz-Fachwerkstätten kostet (in Euro)

Leistung von bis Teurer zu 2022

Mechaniker/Service 120,00 278,21 + 12,4 %

Mechaniker/Reparatur 120,00 313,13 + 11,8 %

Mechaniker/Service (E-Auto*)) 120,00 230,11 + 9,5 %

Mechaniker/Reparatur (E-Auto*)) 120,00 313,13 + 9,1 %

Kfz-Lackierer 120,00 278,40 + 8,3 %

Spengler 120,00 278,40 + 8,2 %

*) Mittelklasse-Auto

Die Überprüfung des Kfz-Pickers ist generell jährlich, außer bei ganz neuen Autos. Die Pickerlkosten betragen bei Benzinautos durchschnittlich rund 82 Euro, bei Dieselautos fast 84 Euro – je nach Kfz-Werkstatt und Automarke. Den teuersten Preis fanden die AK Tester:innen mit knapp 126 Euro. Am preiswertesten ist die Überprüfung des Pickerls für Mitglieder des Autoclubs Öamtc – 49,70 Euro. Es gibt auch Werkstätten, die die Kontrolle des Pickerls bereits um rund 58 Euro anbieten. Mitglieder des Autoclubs Arbö zahlen 59,90 Euro. Die Preise für’s Pickerl sind heuer durchschnittlich um 9,4 Prozent gegenüber 2022 gestiegen.

Für E-Autos kostet der Pickerl-Check inklusive Plakette je nach Werkstätte zwischen rund 50 und 131 Euro – das ist ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

So „fahren“ Sie gut – Tipps der AK Konsumentenschützer:innen:

+ Pickerl plus Service: Fragen Sie nach, ob Ihre Werkstatt die Überprüfung des Pickerls gratis oder preiswerter anbietet, wenn Sie gleichzeitig ein Service machen lassen.

+ Vertragswerkstätten „gehen auch fremd“: Checken Sie die Preise von mehreren Autowerkstätten. Bedenken Sie: Viele Vertragswerkstätten überprüfen oder reparieren auch Fremdmarken.

Zur Erhebung: Die AK hat die Stundensätze für Reparaturen sowie die Preise für die Pickerl-Überprüfung zwischen 24. April und 17. Mai in 37 Wiener Kfz-Fachwerkstätte erhoben. Die AK überprüfte zudem für einfache Reparaturen die Preise beim Autofahrerclub Arbö, die Pickerlpreise zusätzlich beim Arbö und Öamtc.

SERVICE: Preismonitor zu Kfz-Reparatur- & Pickerlkosten ist unter wien.arbeiterkammer.at/kfzpreise.

