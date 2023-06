ATV-Frage der Woche: Klare Mehrheit traut Doskozil die Aussöhnung der SPÖ zu

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: "Unabhängig davon, welche Partei Sie wählen, wer wäre aus Ihrer Sicht besser geeignet, die SPÖ wieder zu einen und die innerparteilichen Gräben zu überwinden? "



40 Prozent der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, trauen Hans Peter Doskozil am ehesten zu, die SPÖ wieder zu einen und die innerparteilichen Gräben zu überwinden. 28 Prozent der Befragten sehen Andreas Babler dafür am besten geeignet. 33 Prozent der Befragten haben keine Meinung dazu.

Die SPÖ-Wählerschaft ist in dieser Frage gespalten: Während 44 Prozent der SPÖ-Wähler:innen Doskozil die Aussöhnung der SPÖ am ehesten zutrauen, sehen 41 Prozent Babler am ehesten dafür geeignet, die Partei wieder auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen.

Während 50 Prozent der FPÖ-Wählerschaft Doskozil am ehesten zutrauen, die SPÖ wieder zu einen, sehen Grün- (35 Prozent Babler, 33 Prozent Doskozil) und Neos-Wähler:innen (42 Prozent Babler, 32 Prozent Doskozil) Andreas Babler am ehesten dafür geeignet, die innerparteilichen Gräben in der SPÖ zu überwinden.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Die Ergebnisse zeigen einmal mehr die Potenziale der beiden Kandidaten im Parteispektrum auf, auch wenn es sich um eine Frage handelt, die die Innenangelegenheiten der SPÖ betrifft. Doskozil kann auch im Mitte-Rechts-Milieu punkten, während Babler klar links positioniert ist."



