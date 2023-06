Datenschutz boomt: Privacy Ring Hannover lud zu Fachtagung

Im Normendschungel der EU - Wie gelingt Datenschutz im Unternehmen?

Wien/Hannover (OTS) - Eine spannenden Podiumsdiskussion rund um die neuen EU-Acts wie den Digital Data Act oder den Digital Markets Act bildete vergangenen Freitag einen der Höhepunkte der internationalen Datenschutzfachtagung des Privacy Rings im Königlichen Pferdestall, dem Kommunikationszentrum der Leibniz Universität Hannover. Am Panel diskutierten - neben Privacy Ring Gründerin und Geschäftsführerin der Secur-Data Betriebsberatungsgesellschaft m.b.H. Judith Leschanz - Speaker wie Professor Ursula Sury, Vizedirektorin der Hochschule Luzern oder Rechtsanwältin Stephanie Richter, Associate bei Taylor Wessing Hamburg, die Voraussetzungen für gelungenes Datenschutzmanagement angesichts komplexer neuer EU-Gesetze

Die Latte für (externe) Datenschutzbeauftragte war dank differenzierter juristischer Fragestellungen schon immer hoch, mit den neuen EU Data Acts haben sich die fachlichen Anforderungen für die Daten-Fachkräfte weiter gesteigert. „Die Rolle des Datenschutzbeauftragten (DSBA) oszilliert zwischen interner Unternehmensberatung für das Management und einer Kontrollfunktion als quasi verlängerter Arm der Behörde", bringt Leschanz das ambivalente Rollenverständnis des DSBA auf den Punkt. Dazu kommen mit den neuen EU-Acts jetzt auch noch wettbewerbsrechtliche und urheberrechtliche Aspekte – und sich rasant verändernde KI-Technologien.

5 Jahre DSGVO – Die ersten fünf Jahre

Verein der betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei CPDP-Veranstaltung in Brüssel

Nur einen Tage davor, nämlich am 25. Mai, dem fünften Geburtstag der DSGVO, diskutierte der Verein der betrieblichen Datenschutzbeauftragten (www.privacyofficers.at) beim CPDP (Computer, Privacy & Data Protection)-Kongress in Brüssel über die Rolle der DPOs vor dem Hintergrund der neuen EU-Regulative. Am Panel, neben Privacy Officers Vorstandsvorsitzender Judith Leschanz, auch Michael Will, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht. Auch in diesem internationalen Forum verwiesen die Diskutanten auf steigende Ansprüche für DPOs als erste Schnittstelle zur Implementierung der neuen rechtlichen Vorgaben.

Verbesserungsbedarf sieht Leschanz bei den weiterhin fehlenden Ausbildungsstandards für DSBA. Große Unterschiede in der fachlichen Expertise seien die Folge. Unternehmensseitig sahen die Diskutanten die kritischen Erfolgsfaktoren in der frühen Einbindung des DSBA nicht nur im Prozessmanagement, sondern bereits in der Entwicklungsphase künftiger Produkte. Das „Zauberwort“ heißt einmal mehr Interdisziplinarität; wechselseitiges Know-how von IT, Datenschutz, Legal und Technik sei ein Must. „Datenschutz boomt“, war sich das Podium einig. „Datenschutzbeauftragte müssen Enabler sein und im Unternehmen ein solides Standing haben", ergänzt Iris Phan, Juristin in der Stabstelle IT-Recht der Universität Leibnitz und neben Leschanz Privacy Ring Gründerin. „Mit Fachtagungen wie dieser möchten wir die entscheidenden Player zusammenbringen und Katalysator für eine Schärfung der Rolle der DSBA sein“, so die Wissenschaftlerin abschließend.



Die Secur-Data Betriebsberatungs-Gesellschaft m.b.H. ist ein österreichisches Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Datenschutz, Management-Consulting, Betriebsführung, Organisation und Informationssicherheit. Das Unternehmen wurde 1975 von Prof. KommR Hans-Jürgen Pollirer gegründet. Mit 2020 übernahm Mag. Judith Leschanz die Geschäftsführung als geschäftsführende Gesellschafterin. Judith Leschanz ist Vorstandsvorsitzende des Vereins der österreichischen betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten (www.privacyofficers.at), Vizepräsidentin des EFDPO (Association of Austrian Data Protection Officers privacyofficers), Mitglied des ISPA-Aufsichtsbeirats sowie Mitglied des Fachbeirats der Zeitschrift Datenschutz konkret (Manz Verlag).

Rückfragen & Kontakt:

SECUR-DATA BETRIEBSBERATUNGS-GES. M. B. H.

Mag. Sylvia Metenczuk, MAS, Senior Consultant

Fischerstiege 9, 1010 Wien, Austria

TEL +43 (1) 533 4207-14 FAX -19

s.metenczuk @ secur-data.at

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/secur-data-at/