Top – Die Gaswette gilt!

Aufgrund der aktuellen Nicht-Kommunikation zwischen Regierung und Opposition zum Thema Erneuerbaren-Gase-Gesetz müssten wir eigentlich auf den Gaslieferstopp tippen. Wir glauben aber fest daran, dass das Gesetz den National- und Bundesrat noch in diesem Jahr passiert. Denn nur dann kann das heimische Grüngaspotential auch zur Versorgungssicherheit genutzt werden Norbert Hummel, Biogas-Obmann KBVÖ

Wien (OTS) - Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss ist der Meinung, dass sich Österreich auf den Gaslieferstopp aus Russland Ende 2024 vorbereiten müsse. Der Meinung ist auch die EU-Kommission und der Kompost & Biogas Verband Österreich! Wie bereits in der letzten Aussendung angesprochen, pocht der Biogas-Obmann des Verbandes, Norbert Hummel, auf einen raschen Abschluss der Diskussionen zum Erneuerbaren Gase Gesetz und einen wirtschaftlich brauchbaren Rahmen um die heimische Grün-Gas-Produktion anzukurbeln.

Aufgrund der Aussage von Ex-OMV-Chef Roiss geht der Verband eine Wette ein:

Was kommt zuerst? Der Gaslieferstopp aus Russland oder das Erneuerbaren Gase Gesetz?

„Aufgrund der aktuellen Nicht-Kommunikation zwischen Regierung und Opposition zum Thema Erneuerbaren-Gase-Gesetz müssten wir eigentlich auf den Gaslieferstopp tippen. Wir glauben aber fest daran, dass das Gesetz den National- und Bundesrat noch in diesem Jahr passiert. Denn nur dann kann das heimische Grüngaspotential auch zur Versorgungssicherheit genutzt werden“ so Norbert Hummel. Sollte das Gesetz dieses Jahr nicht in Kraft treten, werden unter den Teilnehmern 10 Gratis-Eintritte für den diesjährigen Biogaskongress verlost!

Der diesjährige Biogaskongress findet am 30. November und 1. Dezember 2023 im WIFI Linz statt. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.kompost-biogas.info/bgk/

Anmeldung zur Wette unter office@kompost-biogas.info (Einsendeschluss ist der 31.August 2023)

Der diesjährige Biogaskongress biogas23 geht am 30. November und 1. Dezember 2023 im WIFI Linz über die Bühne.



Es erwarten Sie wieder hochkarätige Vorträge rund ums Thema Biogas und namhafte Aussteller. Wir erwarten auch in diesem Jahr wieder an die 400 Besucher. Also seien Sie dabei.

