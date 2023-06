Wiener Börse Preis 2023: ATX-Premierensieg für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Wien (OTS) - Elf Unternehmen wurden heute im prunkvollen Ambiente des Palais Niederösterreich in feierlichem Rahmen vor den Vorhang geholt. Der Anlass: Die bedeutendste Auszeichnung des österreichischen Kapitalmarktes – der Wiener Börse Preis. Insgesamt vergaben die unabhängigen Fachjurys 13 Awards. Die Jurys setzten sich wie gewohnt aus Experten der ÖVFA (ATX-, Mid Cap- und Corporate Bond-Preis), von APA-Finance koordinierten Finanzjournalisten (Journalisten-Preis) und dem VÖNIX-Beirat (Nachhaltigkeitspreis) zusammen. „Die österreichische Kapitalmarkt-Community zeichnet einmal im Jahr jene Unternehmen aus, die im hellen Scheinwerferlicht der Börse glänzen. Als Leitbetriebe und solide Dividenden-Titel werden sie von Investoren weltweit geschätzt,“ so Christoph Boschan in seiner Eröffnungsrede.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG konnte heuer einen Premierensieg erringen: Nach drei dritten Plätzen beim ATX-Preis in den Jahren 2011, 2012 und 2017 sowie einem weiteren dritten Rang 2020 (Journalisten-Preis) gelang in der Königsdisziplin der ganz große Wurf. Die Jury begründete die Entscheidung mit überzeugender Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie und Unternehmensaufstellung sowie Corporate Governance. Zudem gaben markttechnische Faktoren wie die Top-Performance in 2022 und relative Liquidität den Ausschlag.

SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann: „Das Jahr 2022 war sowohl von einer starken Marktdynamik als auch Kundennachfrage gezeichnet. Durch solide Kommunikationsarbeit und professionelle Platzierung auf dem Kapitalmarkt konnten wir eine hohe Sichtbarkeit für unser Unternehmen erzielen. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die auch der Beweis ist, dass die Wiener Börse ein hervorragender Handelsplatz für ein internationales Unternehmen wie die SBO ist. Ich danke dem Team der Wiener Börse, aber auch meinem engagierten Team, mit dem wir konsequent unseren Erfolgsweg in Richtung Strategie 2030 fortsetzen."

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG räumte gleich zwei Hauptpreise ab. Die Juroren zeichneten die AT&S AG nicht nur mit dem Corporate-Bond-Preis aus, sondern reihten das Unternehmen auch beim VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis (Kategorie Consumer) ganz nach vorne. Neben der AT&S AG wurden auch die Lenzing AG (Industrials) sowie die BKS Bank AG (Financials) für ihr Engagement im Nachhaltigkeitsbereich honoriert.

Finanzminister Magnus Brunner betonte in seiner Rede die volkswirtschaftliche Bedeutung des Kapitalmarkts für die Schaffung von nachhaltiger Wertschöpfung im Land: „Die prämierten Unternehmen zählen zu den Wachstums- und Wohlstandstreibern der Republik. Sie schaffen Wohlstand, Innovation und die Basis dafür, dass Österreichs Wirtschaftsstandort auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen wird.“ Auch Heimo Scheuch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse und CEO der Wienerberger AG, attestiert der Börse eine wesentliche Rolle: „Die Herausforderungen des Klimawandels und die damit verbundene, notwendige Transformation der Wirtschaft können nur mit einem starken Kapitalmarkt bewältigt werden.“

Beim Wiener Börse Preis entscheiden oft Nuancen über die Platzierung, das zeigten die Preisvergaben in den Kategorien „Mid Cap“ und „Journalisten“. Hier teilten sich Flughafen Wien AG und Frequentis AG (Mid Cap) sowie Erste Group Bank AG und voestalpine AG (Journalisten) jeweils den ersten Platz. Erste Group – ihres Zeichens zum vierten Mal in Serie auf Rang eins – und voestalpine bauen ihre Dominanz in der Journalisten-Kategorie dank professioneller Medienarbeit weiter aus. Beide wurden bereits zum achten Mal von der APA-Finance-Jury nominiert. Flughafen Wien AG konnte in der Mid-Cap-Kategorie ihren bereits vierten Erfolg verbuchen, Frequentis AG verteidigte zum zweiten Mal den Spitzenplatz.

Übersicht Kategorien und Preisträger

ATX-Preis VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis

1. Platz: SBO AG Financials: BKS Bank AG

2. Platz: Do & Co AG &nbs p; Consumer: AT&S AG

3. Platz: OMV AG &nbs p; Industrials: Lenzing AG

Mid Cap-Preis Journalisten-Preis

1. Platz: Flughafen Wien AG 1. Platz: Erste Group Bank AG

Frequentis AG voestalpine AG

3. Platz: Addiko Bank AG 3. Platz: Flughafen Wien AG

Corporate Bond-Preis

AT&S AG

Über den Wiener Börse Preis

Der Wiener Börse Preis wurde erstmals 2008 vergeben, heuer fand die insgesamt 16. Austragung der Veranstaltung statt. Die Auszeichnung wird gemeinsam von Aktienforum, APA-Finance, Cercle Investor Relations Austria (CIRA), Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mit CFA Society Austria, Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), VÖNIX-Beirat, Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Zertifikate Forum Austria (ZFA) und Wiener Börse verliehen.

Foto mit Finanzminister Magnus Brunner, Gerald Grohmann, CEO Schoeller-Bleckmann und Börsenchef Christoph Boschan (v.l.n.r.) Credit: APA-Fotoservice/Daniel Hinterramskogler: Download auf der Webseite der Wiener Börse



