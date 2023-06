ID Quantique beteiligt sich an EAGLE-1, Europas bahnbrechender Initiative zur Verteilung von Quantenschlüsseln

Genf (ots/PRNewswire) - Der von der ESA und der Europäischen Kommission unterstützte LEO-Satellit EAGLE-1 wird mit innovativen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die von ID Quantique und TESAT, dem führenden europäischen Unternehmen für Laserkommunikationstechnologie, entwickelt wurden.

ID Quantique (IDQ), das führende Unternehmen für quantensichere Sicherheitslösungen, ist stolz, seine Teilnahme an der EAGLE-1-Initiative bekannt zu geben. EAGLE-1 ist ein QKD-System (Quantum Key Distribution), das sowohl Weltraum- als auch Bodensegmente umfasst und die sichere Übertragung von Verschlüsselungsschlüsseln über geografisch verstreute Gebiete hinweg ermöglichen und die Verbindung der nationalen Quantenkommunikationsinfrastrukturen der EU für wirklich souveräne Netze vom Weltraum aus demonstrieren wird. EAGLE-1 wird von einem Konsortium aus 20 europäischen Organisationen unter der Leitung von SES entwickelt und zum Teil von der Europäischen Weltraumorganisation und der Europäischen Kommission finanziert. IDQ wird seinerseits einen Beitrag zur Entwicklung eines weltraumtauglichen kryptographischen Schlüsselgenerierungssystems auf der Grundlage der Quanten-Zufallszahlengenerator-Technologie (QRNG) von IDQ für TESAT, Mitglied des EAGLE-1-Konsortiums und Europas führendes Unternehmen für Laserkommunikationstechnologie, leisten.

TESAT wird die QKD-Nutzlast herstellen, die aus dem Scalable Optical Terminal SCOT80 besteht, das eine sichere optische Verbindung vom Weltraum zum Boden herstellt, sowie aus dem QKD-Modul des Satelliten.

Um die Nutzlast zu liefern, wählte TESAT ID Quantique aus, um zur Entwicklung und Lieferung eines weltraumtauglichen kryptografischen Schlüsselgenerierungssystems beizutragen, das auf der Technologie des Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) von IDQ basiert. Die in die EAGLE-1 QKD-Nutzlast integrierte Hochleistungselektronik generiert das zufällige Schlüsselmaterial, das vom Satelliten an die Bodenstationen übertragen wird.

Die in das EAGLE-1-System integrierte Technologie verfügt über eine eingebaute Redundanz und wurde speziell für die Satellitenkommunikation und Datenübertragung in Bereichen wie Behörden, Telekommunikationsbetreiber, Cloud-Anbieter und Banken entwickelt, um die Sicherheit der kryptografischen Anwendungen zu erhöhen.

„Wir freuen uns, unser Fachwissen bei der Integration von Sicherheitstechnologien und unsere Erfolgsbilanz von fast 80.000 ausgeführten optischen Satellitenverbindungen in dieses äußerst wichtige und zeitgemäße europäische Projekt einzubringen", sagte Thomas Reinartz, CEO von TESAT. „Das EAGLE-1-System ermöglicht die Erzielung von Synergien mit führenden Industriepartnern und verkürzt die Zeit bis zur Bereitstellung von Dienstleistungen und bis zur Markteinführung für die Quantensicherheitstechnologien und ihre künftigen Hauptnutzer, wie Regierungen und Institutionen oder den Bankensektor. Gemeinsam mit ID Quantique freuen wir uns darauf, die europäische Zusammenarbeit zu stärken und einen Beitrag zur europäischen Souveränität im Weltraum zu leisten."

„Es wird immer wichtiger, die Sicherheit der Kommunikation zu gewährleisten. Das gilt umso mehr für die sich rasch entwickelnde Technologie des Quantencomputers", so Grégoire Ribordy, CEO von ID Quantique. „Wir freuen uns, an diesem Projekt teilzunehmen, indem wir unsere QRNG-Chipsätze und weltraumtaugliche Elektronik bereitstellen, die die Sicherheit des QKD-Satelliten gewährleisten und es den EU-Mitgliedstaaten ermöglichen, die innovativste Technologie für die Entwicklung sicherer und souveräner Netzwerke zu nutzen."

Informationen zu EAGLE-1

Das EAGLE-1-Projekt, das Satelliten- und Bodeninfrastruktur umfasst, wird von SES und seinem Konsortium aus 20 europäischen Partnern entwickelt und durch den ESA-Beitrag Deutschlands, Luxemburgs, Österreichs, Italiens, der Niederlande, der Schweiz, Belgiens und der Tschechischen Republik im Rahmen von ARTES sowie durch die Europäische Kommission über Horizon Europe kofinanziert.

Nach dem Start im Jahr 2024 wird der EAGLE-1-Satellit drei Jahre lang in der Umlaufbahn sein. Während der Betriebsphase wird der Satellit den Regierungen und Institutionen der Europäischen Union sowie kritischen Wirtschaftssektoren einen frühzeitigen Zugang zu Langstrecken-QKD ermöglichen, was den Weg zu einer EU-Konstellation ebnen würde, die extrem sichere Datenübertragungen ermöglicht.

Weitere Informationen über EAGLE-1 und das vom SES geleitete Konsortium europäischer Partner finden Sie hier.

Informationen zu ID Quantique

ID Quantique wurde 2001 als Spin-off der Gruppe für Angewandte Physik der Universität Genf gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von quantensicheren Kryptolösungen, mit denen Daten für die Zukunft geschützt werden. Das Unternehmen bietet quantensichere Netzwerkverschlüsselung, sichere Quantenschlüsselgenerierung und Quantenschlüsselverteilungslösungen und -dienste für die Finanzindustrie, Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit. Der Quanten-Zufallszahlengenerator von IDQ wurde gemäß globaler Standards und unabhängiger Agenturen validiert und ist die Referenz in stark regulierten und unternehmenskritischen Branchen - wie Sicherheit, Verschlüsselung, kritische Infrastrukturen und IoT - in denen Vertrauen an erster Stelle steht. Darüber hinaus ist IDQ ein führender Anbieter von Produkten für die optische Messtechnik, insbesondere von Photonenzählern und der dazugehörigen Elektronik. Die innovativen photonischen Lösungen des Unternehmens werden sowohl in kommerziellen als auch in Forschungsanwendungen eingesetzt. Die Produkte von IDQ werden von Behörden, Unternehmen und akademischen Kunden in mehr als 60 Ländern und auf allen Kontinenten eingesetzt. IDQ ist stolz auf seine Unabhängigkeit und Neutralität und ist bestrebt, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden und Partnern aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.idquantique.com.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Kontaktinformationen

für ID Quantique: Catherine Simondi - Vizepräsidentin Marketing & Kommunikation catherine.simondi @ idquantique.com oder +41 (0) 22 301 83 71

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089812/Eagle1_QKD_Initiative.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2089811/IDQ_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/id-quantique-beteiligt-sich-an-eagle-1-europas-bahnbrechender-initiative-zur-verteilung-von-quantenschlusseln-301840446.html