INDUSTRIEMAGAZIN befragte Spitzenführungskräfte in Österreichs Industrie zur Qualität von insgesamt 23 Change Management Beratungen.

SHS ist führende Change Management Beratung

Wien (OTS) - Die Unternehmensberatung SHS ist die führende Beratung im Bereich Change Management in Österreich, wie eine Studie des Österreichischen INDUSTRIEMAGAZIN ergibt. Im Unternehmensberater-Ranking unterzieht das Branchenmagazin den heimischen Markt für Consulting-Dienstleistungen einem Check: Welches Zeugnis stellen Entscheidungsträger österreichischer Unternehmensberatung in punkto Qualität aus? Welchen Mehrwert können erfahrene Consultants für Unternehmen bringen? Wie tief ist dafür in die Tasche zu greifen? Und: Welche Kriterien müssen Unternehmensberater jedenfalls erfüllen? Basierend auf dem Kenntnisstand von fast 500 Führungskräften erstellte das INDUSTRIEMAGAZIN das Ranking der besten Berater.

In der Kategorie Change Management hat SHS aus jenen 23 Beratungsunternehmen, die zumindest 15 gestützte Antworten erhielten, den Spitzenplatz belegt. „Ob im Vertrieb, am Shopfloor, in zentralen Unternehmensfunktionen – Change steht in den Organisationen ganz oben auf der Agenda. Es ist ein emotional aufgeladenes Thema. Veränderung polarisiert. Es motiviert uns, dass unsere Arbeit von führenden CEOs auf diesem Wege ausgezeichnet wird“ sagt Clemens Satke, Geschäftsführer SHS.

Untersucht wurden für die Consulting-Marktstudie klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Inhouse-Consultingfirmen, die am Markt tätig sind. Alle Resultate des Rankings von Österreichs besten Beratungsunternehmen finden Sie hier.

