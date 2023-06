Die „Starnacht am Neusiedler See“ am 3. Juni in ORF 2

Hans Sigl feiert an der Seite von Barbara Schöneberger um 20.15 Uhr sein Mörbisch-Debüt

Wien (OTS) - Start der neuen „Starnacht“-Saison! Die „Starnacht am Neusiedler See“ kehrt am Samstag, dem 3. Juni 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und im MDR auf die Seebühne in Mörbisch zurück und stimmt mit zahlreichen Publikumslieblingen auf den musikalischen Sommer ein. Auf die österreichischen und deutschen Zuseherinnen und Zuseher warten Stars und ein Hitfeuerwerk in einzigartiger Kulisse. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger und Hans Sigl, der sein Mörbisch-Debüt feiert und damit nun einmal alle drei jährlichen „Starnacht“-Ausgaben – am Wörthersee, in der Wachau und am Neusiedler See – präsentiert haben wird.

Im Anflug auf die „Starnacht am Neusiedler See“ sind unter anderem Wolkenfrei mit Frontfrau Vanessa Mai, Schlagersängerin Linda Hesse, Song-Contest-Gewinner Johnny Logan, Musiklegende Tony Christie, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, Schlagerstar Nik P., die deutsche Pop-Band Marquess, das Pop-Duo King & Potter, DSDS-Gewinner und Shootingstar Ramon Roselly, Schlagernachwuchs und „Starnacht“-Entdeckung Charlien, Chris Steger, Allessa, AnNa R. (ehemals Rosenstolz) sowie Pia Maria, die Österreich beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten hat. Auch Alfons Haider, Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch, hat seinen Besuch angekündigt und einen kleinen Ausschnitt aus dem Musical-Welterfolg „Mamma Mia“ zugesagt, der im Sommer bei den Seefestspielen in Mörbisch zu sehen sein wird.

Die ORF-Technik bei der „Starnacht am Neusiedler See“

Auch heuer sorgt die ORF-Technik dafür, dass die „Starnacht am Neusiedler See“ für das Publikum am TV-Gerät oder auch auf mobilen Devices zu einem ganz besonderen Abend wird: Die mobile Produktionszentrale, der mit modernster IP-Technologie ausgestattete HDTV-Übertragungswagen, steuert die gesamte Übertragung. Zahlreiche Kameras liefern gestochen scharfe Bilder aus den verschiedensten Perspektiven, eine ausgeklügelte Lichtregie rückt Bühne und Stars ins beste Licht, und das Technik-Team sorgt ebenfalls für kristallklaren Ton bei allen Auftritten. Die ‚Starnacht‘ wird damit auch für die Fans zuhause oder unterwegs zu einem außergewöhnlichen musikalischen TV-Erlebnis.

Die Starnacht am Neusiedler See auf der ORF-TVthek

Wer die Auftritte seiner Lieblingsstars nicht vor dem großen TV-Screen miterleben kann, dem bietet die ORF-TVthek wieder die Möglichkeit, diesen Event der Sonderklasse auch via Web und Apps zu genießen: Unter tvthek.ORF.at wird der Live-Stream weltweit zur Verfügung gestellt, und auch im Nachhinein kann man am Laptop, Tablet oder Smartphone für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung den gesamten Abend als Video-on-Demand abrufen.

Barrierefreie Übertragung für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

„Die Starnacht am Neusielder See“ wird barrierefrei übertragen. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung für blinde und sehbehinderte Menschen von Sandra Spick und Sebastian Aster live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand verfügbar.

