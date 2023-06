Wissen und Spaß in der Ferienzeit: Das KinderuniWien-Programm ist online

Mehr als 300 Lehrveranstaltungen schaffen Einblick in die kunterbunte Wissenschaftswelt

Wien (OTS) - KinderuniWien in Sicht: Eingeladen sind alle Kinder von 7 bis 12 Jahren – einzige Aufnahmevoraussetzung: Große Neugier! Das Programm aus mehr als 300 Lehrveranstaltungen mit insgesamt 12.700 Plätzen ist seit heute auf kinderuni.at abrufbar und lädt zum Schmökern und Entdecken ein. In den nächsten 12 Tagen heißt es: Registrieren, Wunschprogramm zusammenstellen und alternative Lehrveranstaltungen zusammensuchen. Dann steht einer Anmeldung ab 12. Juni nichts mehr im Weg! Studiert wird heuer von 10. bis 22. Juli.



Breites Angebot für junge Neugierige von A bis Z

Von Architektur bis Zahnmedizin haben die Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Technische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien, die FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien für diesen Sommer das Programm zusammengestellt.



Die KinderuniWien 2023 macht „klimafit“

Universitätenübergreifend wird ein Schwerpunkt auf Klimafragen gelegt. Dazu werden rund 40 Lehrveranstaltungen angeboten – an der KinderuniMedizin zu Klima und Gesundheit, an den anderen Standorten zu erneuerbaren Energien, Tierrechten, Gletschern, Flüssen und noch viel mehr!

Die Eröffnungsvorlesung hält am 10. Juli Geowissenschafter Thilo Hofmann von der Universität Wien: In „Plastik überall!“ erzählt er, wo sich Plastik versteckt, wo es sich in Böden, Flüssen und Meeren findet und was man gegen diese Verschmutzung tun kann. Darüber hinaus werden durch Unterstützung der Wirtschaftskammer Österreich Wirtschaftsprofis ausgebildet und an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften heißt es „Wir entdecken Zukunft“.

Die nächsten Schritte: Anmeldung, Auswahl und startklar machen

Schritt 1: Die Auswahl! Es wird nicht leicht, denn grundsätzlich gilt die 2+5-Regel: Jede*r Studierende darf sich an der KinderuniWien für maximal 2 Workshops und bis zu 5 Seminare und Vorlesungen anmelden. Schritt 2: Am 12. Juni startet die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen auf kinderuni.at. In Schritt 3 geht es dann bald los!

Fördergeber*innen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit der vom OeAD koordinierten Förderinitiative für Kinder- und Jugenduniversitäten sowie die Stadt Wien unterstützen die Kinderuni-Aktivitäten.

Ein zentrales Anliegen der KinderuniWien ist, frühzeitig das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Dies entspricht auch der BMBWF-Initiative #TruSD: „Trust in Science and Democracy".

