ORF im Mai 2023: 32,0 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Bester Mai-Wert seit 2019

Wien (OTS) - Im Mai 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit u. a. TV-Events wie dem „Song Contest“, dem „Dancing Stars“-Finale, der Live-Übertragung der Krönung von King Charles III. sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen einen Marktanteil von 32,0 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,495 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 46,3 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF den besten Monatswert seit 2019.

ORF 1 erreichte in der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre mit 14,2 Prozent Marktanteil den Bestwert seit 2017 und konnte bei 12+ im Hauptabend (plus 0,8 Prozentpunkte) im Vergleich zum Vorjahr ebenso zulegen wie im Spätabend (plus 3,3 Prozentpunkte). ORF 2 konnte in diesem Zeitraum in der Zielgruppe 12+ in der Zeitzone 13.00 bis 18.00 Uhr um 1,1 Prozentpunkte zulegen, im Vorabend um 0,6 Prozentpunkte.

Weitere Key-Facts zum Mai 2023

ORF 1: 1,623 Millionen Seher/innen (8,1 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,742 Millionen Seher/innen (20,7 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,8 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,7 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (1. Mai)

1,432 Millionen Zuschauer/innen, 53 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (16. Mai)

1,354 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Song Contest – Finale, Teil 2“ (13. Mai)

1,217 Millionen Zuschauer/innen, 43 Prozent Marktanteil

„Dancing Stars – Das Finale“ (12. Mai)

840.000 Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (11. Mai)

826.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Tatort: Azra“ (29. Mai)

750.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (22. Mai)

693.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Formel 1: GP von Miami“ (7. Mai)

677.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Song Contest – Semifinale“ (11. Mai)

625.000 Zuschauer/innen, 25 Prozent Marktanteil

„Ein Sommer auf Mykonos“ (17. Mai)

622.000 Zuschauer/innen, 24 Prozent Marktanteil

Mai-Topwerte in ORF 1

-- Österreichs Song-Contest-Duo TEYA & SALENA erreichte mit „Who The Hell Is Edgar?“ am 13. Mai den 15. Platz und das vor einem ORF-1-Rekordpublikum: Bis zu 1,307 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren beim 67. ESC, den Loreen aus Schweden für sich entscheiden konnte, live in ORF 1 mit dabei. Im Schnitt 1,184 Millionen sahen die Performance der Songs, allein 1,204 Mio. Zuschauer/innen verfolgten Österreichs Auftritt. Im Schnitt 1,105 Millionen bei 47 Marktanteil bedeuten für ORF 1 den besten ESC-Finalabend seit 2016; auch das Voting von Fachjury und Publikum war ein Publikumsmagnet: Die Punktevergabe zur mitternächtlichen Stunde ließen sich im Durchschnitt 1,010 Mio. nicht entgehen.

-- Die Präsentation der Songs erreichte bei den jungen Zielgruppen 58 Prozent (12–49) bzw. 73 (12–29) Prozent Marktanteil; 88 Prozent Marktanteil bei der Entscheidung bzw. 82 Prozent Marktanteil beim Voting bei den Zwölf- bis 29-Jährigen sind die höchsten jemals in dieser Zielgruppe gemessenen Song-Contest- bzw. „Grand Prix D’Eurovision“-Marktanteile im ORF; auch bei 12–49 erreichte die ESC-Entscheidung mit 69 Prozent Marktanteil einen historischen ORF-Topwert (Platz 5 im historischen Marktanteils-Ranking aller Song-Contest-Sendungen ab 1995; über den ganzen Abend erreichte der ESC 77 Prozent Marktanteil bei 12–29 – und damit ebenfalls Rekord.

-- Bis zu 899.000 Zuschauer/innen wollten sich das „Dancing Stars“-Finale am 12. Mai nicht entgehen lassen – mit einem Zuwachs von knapp 60.000 war diese Sendung auch die am meisten nachgenutzte in ORF 1: Durchschnittlich sahen 736.000 bei einem Marktanteil von 28 Prozent „Dancing Stars – Die Show“ um 20.15 Uhr mit den Tänzen der „Judges Challenge“ sowie den Impro-Salsa-Performances. „Dancing Stars – Das Finale“ um 22.17 Uhr, bei dem die letzten zwei Titelanwärter mit einem Showdance zu überzeugen versuchten, verfolgten durchschnittlich 840.000 bei einem Marktanteil von 37 Prozent. Bei „Dancing Stars – Die Entscheidung“ um 23.03 Uhr mit der Verkündung der Sieger/innen waren im Schnitt 798.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei. Der Marktanteil bei diesem Höhepunkt des „Dancing Stars“-Abends lag bei 41 Prozent.

-- Die 15. Staffel brach Publikumsrekorde – besonders beim jungen Publikum waren die „Dancing Stars“ ein Hit: Durchschnittlich 28 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–29 machten die vergangenen zehn Ausgaben zur besten Staffel seit 2008; schaut man auf die Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen, waren es im Staffelschnitt durchschnittlich 22 Prozent Marktanteil – das bedeutet beste Staffel seit 2016.

Mai-Topwerte in ORF 2

-- Es war das erwartete (Fernseh-)Ereignis für die Geschichtsbücher:

Insgesamt 2,219 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) ließen sich am 6. Mai die ausführliche Live-Berichterstattung zur Krönung von King Charles III. in ORF 2 nicht entgehen, das sind 29 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren; die rund siebenstündige Live-Sendung „King Charles III. – Die Krönung live“ in ORF 2 sahen bis zu 814.000, im Schnitt waren es 579.000 bei 52 Prozent Marktanteil. Groß war dabei auch das Interesse bei den jüngeren Zuseherinnen und Zusehern mit 41 bzw. 49 Prozent Marktanteil (E–49 bzw. E–29 Jahre); die Hauptabendsendung „King Charles III. – Die Höhepunkte der Krönung“ mit den Highlights des royalen Großereignisses erreichte im Schnitt 581.000 bei 23 Prozent Marktanteil.

--„Klima und Ernährung“ war das Thema des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts von 17. Mai bis 30. Mai in allen ORF-Medien. Allein die zahlreichen TV-Sendungen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten, erreichten insgesamt vier Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), das entspricht 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren; als meistgesehene TV-Sendung erreichte dabei die „Universum“-Spezialausgabe „Klima wandelt Wildnis – Zwischen Anpassung und Artensterben“ mit Tarek Leitner und Christa Kummer am 30. Mai bis zu 571.000 Zuseherinnen und Zuseher.

-- Zum Ableben von Peter Simonischek standen am 31. Mai mit „An seiner Seite“ (503.000 RW bei 21 Prozent MA) und „Toni Erdmann“ (123.000 RW bei zehn Prozent MA) gleich zwei Filme mit dem Star auf dem Programm.

Mai-Topwerte in ORF III

-- Kabarett made by Michael Niavarani lag im Monatsranking voran:

„Lachen mit Nia – Michael Niavarani im Porträt“ erreichte am 1. Mai 222.000 Reichweite bei sieben Prozent Marktanteil, „King Charles III. – Das Krönungskonzert“ am 7. Mai sahen 207.000 bei acht Prozent MA.

-- Weitere Topwerte: „Fest der Freude – Das Konzert“ ließen sich am 8. Mai 129.000 nicht entgehen (bisheriger Bestwert), die Diskussionsrunden im Vorfeld der SPÖ-Entscheidung über den Parteivorsitz erzielten im Schnitt bis zu 92.000 Reichweite (4. Mai).

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on demand) auch im Mai 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,2 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 57,0 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 261 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Stärkster Live-Stream im Mai war der Formel-1-Grand Prix von Miami vom 7. Mai mit einer Durchschnittsreichweite von rund 50.000, die am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Willkommen Österreich“ vom 2. Mai mit einer Durchschnittsreichweite von 31.200.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Mai 2023 vorläufig gewichtet, ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at