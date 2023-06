Kabarettabend am 2. Juni in ORF 1: „Kabarettgipfel: Familie“ und Klaus Eckels „Zuerst die gute Nachricht“

Anschließend: Eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Beimpold, Scheid, Pikart und Gernot

Wien (OTS) - Am Freitagabend wird in ORF 1 viel gelacht! Zuerst präsentieren Klaus Eckel, Gery Seidl, Nadja Maleh, Thomas Maurer und Kaya Yanar beim „Kabarettgipfel“ am 2. Juni 2023 um 20.15 Uhr ihre lustigsten Pointen zum Thema „Familie“. Anschließend um 21.20 Uhr bringt Klaus Eckel in „Zuerst die gute Nachricht“ Absurditäten des Alltags auf den Punkt. Und in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ rätseln um 22.40 Uhr Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, David Scheid, Sonja Pikart und Viktor Gernot u. a. über den „Stammanschieber“ und das „Blattmanagement“.

„Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr

Die „Familie“ ist das Überthema für diesen „Kabarettgipfel“: Kaya Yanar erzählt pointiert über die schwierige Kindheit bei seinen eingewanderten Eltern. Während Klaus Eckel und Gery Seidl eher das tägliche Auf und Ab in ihren Familien mit Kleinkindern berichten, erzählt Thomas Maurer, wie seine Kindheitstraumata in den heutigen Alltag einfließen. Und Nadja Maleh sieht die Welt als große Familie und zeigt daraus einige originelle Exemplare. Das große Finale ist dann ein gemeinsamer Sketch, in dem ein Familientreffen zum komödiantischen Höhepunkt wird.

Klaus Eckels „Zuerst die gute Nachricht“ um 21.20 Uhr

Viele Kabarettistinnen und Kabarettisten beklagen die Irrungen unserer Zeit, die Absurdität des Alltags, die Tücken der Geräte. Aber kaum jemand macht das mit so einem Gefühl und einer Pointendichte wie Klaus Eckel, der von Publikum wie Kritik gleichermaßen geliebt und gelobt wird. Über „Zuerst die gute Nachricht“ war u. a. zu lesen:

„Kaum einer vermag mit solcher Wort- und Gedankenwucht ein derartiges Feuerwerk der Wonne zu zünden.“

Auf Flimmit (flimmit.at) kann Klaus Eckels Programm „Zuerst die gute Nachricht“ schon jetzt gestreamt werden.

„Was gibt es Neues?“ um 22.40 Uhr

Fast möchte man meinen, das Rateteam begeht diesmal einen Welttag, um seinem Moderator eine Freude zu machen: Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, David Scheid, Sonja Pikart und Viktor Gernot haben sich eingefunden, um mit dem passionierten Radfahrer Oliver Baier den Weltfahrradtag zu feiern. Passend dazu rätseln sie über die Frage, was ein „Stammanschieber“ sein könnte. Besonders pikant wird es, wenn Oliver Baier fragt, wofür in Schweden Mitte der 1960er Jahre ausgerechnet auf Unterhosen geworben wurde. Die Promifrage kommt vom ehemaligen Radprofi Bernhard Kohl: Er möchte wissen, was man unter dem „Blattmanagement“ versteht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at