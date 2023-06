oe24.TV im Mai schon bei 1,2 Prozent Marktanteil

1,38 Millionen Österreicher schauten im Mai oe24.TV – Pro Tag schon 295.000 Zuseher

Wien (OTS) - Nächster Quoten-Erfolg für oe24.TV im Mai: Der Nachrichten-Sender oe24.TV erreicht im Mai einen Marktanteil von 1,2 Prozent (12+) und kann damit gegenüber dem Vorjahr noch einmal zulegen (Mai 2022: 1,1 Prozent). Bei den 12- bis 49-Jährigen erreicht oe24.TV mit 1,1 Prozent Marktanteil ebenfalls eine Top-Quote im Mai.

Insgesamt schauten im Mai bereits 1,38 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12+), pro Tag sind es schon 295.000 Zuseher.

Zuseherstärkste Sendung war die von Wolfgang Fellner moderierte Analyse mit Josef Cap und Peter Westenthaler zum Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung am 22. Mai mit 170.000 Zusehern (NRW 12+). Insgesamt schauten an diesem Tag 340.000 Österreicher oe24.TV, der Tagesmarktanteil lag in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bei 2,8 Prozent und bei allen TV-Zusehern bei 2,3 Prozent. Die beiden Duelle mit Gerald Grosz und Sebastian Bohrn Mena am 23. und 30. Mai erreichten mit jeweils 160.000 Zusehern (NRW 12+) ebenfalls Sensations-Quoten. Am 30. Mai lag der Marktanteil bei Grosz gegen Bohrn Mena sogar bei 3,7 Prozent (12-49 Jahre).

Am kommenden Samstag, 3. Juni, überträgt oe24.TV bereits ab 8 Uhr früh den SPÖ-Parteitag aus Linz den ganzen Tag über live. Die von Wolfgang Fellner moderierte Sondersendung wird insgesamt 16 Stunden lang dauern.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufig gewichtet, DRW Analyse Cap 50.500, Grosz 23.5. 53.800, Grosz 30.5. 60.600 Personen (12+); kum. RW 1,38 Mio.: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at