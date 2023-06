AVISO: „Better safe than sorry“ schafft Awareness zum Thema „Sexually Transmitted Diseases“ (STDs) insbesondere HPV

Die Initiativgruppe Alpbach Wien lädt zur Podiumsdiskussion am 14. Juni 2023 um 18:00 Uhr und bietet Platz für offene Fragen junger Erwachsener.

Wien (OTS) - Sexuell übertragbare Krankheiten sind ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Speziell das Humane Papillomavirus (HPV) ist trotz hohem Bewusstsein weiterhin für Gesundheitsprobleme wie Genitalwarzen, Krebsvorstufen oder gar Krebs verantwortlich. Weltweit infizieren sich mindestens 80% der Menschen einmal im Leben, in Österreich führt dies zu etwa 400 Gebärmutterhalskrebs-Fällen jährlich. Die HPV-Impfung, die das Krebsrisiko um 90% reduziert, wird als wirksame Präventionsmaßnahme daher bis zum 30. Lebensjahr empfohlen. Trotzdem ist die Impfrate in Österreich im internationalen Vergleich sehr niedrig. Die seit Frühjahr 2023 kostenlose HPV-Impfung für Bürger:innen vom 9. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr soll die Impfquote weiter verbessern.

Doch wie sehen die Rahmenbedingungen in Österreich rund um HPV aus? Fragen wie diese stellt die Initiativgruppe Alpbach Wien getreu dem Motto „Better safe than sorry“ bei einer Podiumsdiskussion am 14. Juni 2023 im Haus des Meeres. Zu Gast: namhafte Expert:innen aus Medizin, Forschung, Bundesheer und Politik sowie Betroffene. Vor allem junge Erwachsene werden aufgefordert, an der Diskussion teilzunehmen und Fragen an Expert:innen und Politik zu richten.

Datum: Mittwoch, 14. Juni 2023, 18:00 Uhr, anschließend Networking

Ort: Haus des Meeres, Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

Um Anmeldung wird gebeten (Medienvertreter:innen bitte im Feld „Sonstiges“ jeweiliges Medium angeben): ANMELDUNG HIER

