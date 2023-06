TOPdesk erhält zwei "Top Rated"-Auszeichnungen von TrustRadius-Kunden

Auszeichnungen sowohl für die Bereitstellung führender IT-Servicemanagement- als auch Facility-Servicemanagement-Software (FOTO)

Kaiserslautern (OTS) - TrustRadius hat die ITSM-Lösungen des Unternehmens TOPdesk zum siebten Mal in Folge als "Top Rated" ausgezeichnet. Als Basis der Auszeichnung dienten die auf der Website gesammelten Nutzerbewertungen.

TrustRadius ist die vertrauenswürdigste Recherche- und Bewertungsplattform für Führungskräfte, um die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden und verlässt sich dabei auf verifizierte, auf Nutzern basierende Empfehlungen und Untersuchungen von TrustRadius. Serviceanbieter und geprüfte Produkte, die auf TrustRadius die höchsten Kundenzufriedenheitsbewertungen erhalten, werden als "Top Rated" ausgezeichnet.

Die Auszeichnung als "Top Rated"-Anbieter von TrustRadius bedeutet auch, dass TOPdesk-Nutzer dem Unternehmen regelmäßig einen ausgezeichneten Kundenservice bescheinigen und dass TOPdesk zu den vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Anbietern auf der Website gehört, was Käufern hilft, sichere Technologieentscheidungen zu treffen. Die Benennung als "Top Rated" basiert ausschließlich auf Bewertungen und Kundenstimmen.

"Das siebte Jahr in Folge von den Nutzern als eine der besten IT- und Facility-Servicemanagement-Lösungen der Welt eingestuft zu werden, freut mich sehr. Es ist ein kontinuierlicher Vertrauensbeweis der Nutzer, dass wir Lösungen anbieten, die ihre Bedürfnisse erfüllen und ihre Erwartungen übertreffen", so Cengizhan Bulut, Leiter Vertrieb und Marketing. "Es spornt unser Team an, immer danach zu streben, exzellente Servicemanagement-Technologien für zahllose Anwendungsfälle in allen Branchen anzubieten."

TOPdesk ist ein weltweiter Anbieter von IT-Servicemanagement-Lösungen, die in Branchen wie dem Bildungswesen, Gebäudemanagement, bei Städten und Gemeinden, produzierendem Gewerbe, Banken und vielen anderen Branchen eingesetzt werden. TOPdesk bietet erstklassigen Service und verbessert kontinuierlich die Benutzerfreundlichkeit für Kunden und deren Melder.

TrustRadius-Nutzer äußerten sich wie folgt über TOPdesk:

TOPdesk: TOPProdukt, TOPService. Der TOPdesk Support ist ausgezeichnet. Bis jetzt hatten wir keine Probleme, wenn der Support angefragt wurde.

Unser Team nutzt TOPdesk als One-Stop-Ticket-Managementsystem sowohl für unsere internen Prozesse über das Changemanagement als auch für unsere externen Kunden bei 33 verschiedenen Schulträgern, um Supportanfragen für unsere Produkte und Services einzugeben. Es ermöglicht sowohl die Echtzeitüberwachung unserer aktuellen Supportanfragen, die von einem Team von drei Remote-Technikern gemeinsam bearbeitet werden, als auch die Speicherung und den Zugriff auf historische Daten sowohl für unsere Kunden als auch für unsere internen Teams.

TOPdesk bietet leicht anpassbare Auswertungen, die auf nutzer- oder unternehmensspezifischen Auswahlen basieren und es ermöglichen, die in der Helpdesk-Lösung gespeicherten Daten zu extrahieren, zu analysieren und darauf zu reagieren. Mit einfachen visuellen Abfragen kann jeder Nutzer Datenextrakte im Handumdrehen erstellen.

Der TOPdesk-Support ist erstklassig. Die Support-Mitarbeiter und Berater, die wir während der Einrichtungsphase kennenlernten, waren sachkundig und erfahren im Hinblick auf das Design und die Einrichtung des optimalen Einsatzes von TOPdesk. Dies geschah auf Grundlage unserer Anforderungen und sie konnten uns helfen, Probleme zu vermeiden, auf die wir aufgrund unserer einzigartigen Einrichtung sonst gestoßen wären. Seit der Ersteinrichtung wurden unsere Anfragen mit schnellen, leicht zu befolgenden Anweisungen zur Lösung der Probleme beantwortet.

Wir brauchten dringend eine nützliche, sichere Assetmanagement-Software und ein neues Helpdesk-Tool, und dies war das Beste aus beiden Welten. Ich war Teil des Teams, das das Produkt bewertet hat, und könnte mir einen Arbeitsalltag ohne dieses Programm nicht mehr vorstellen. Dies ist die umfassendste Software, die ich je getestet habe, und wir haben sie gekauft, weil sie sich anpassen und erweitern lässt, aber gleichzeitig stabil und felsenfest in Bezug auf den Team-Support ist. Ich habe nichts Schlechtes über TOPdesk zu sagen. Wir verwenden es seit über vier Jahren, und wir können nicht nur messen, wo die Arbeit ist und wo Unterstützung benötigt wird, sondern auch Teamstatistiken darüber erstellen, wo wir die Effizienz des Supports verbessern können.

TrustRadius-Bewertungen sind zu 100 % unvoreingenommen und die Bezeichnung "Top Rated" spiegelt die genaue Meinung der Nutzer zu den auf der Website bewerteten Produkten wider. Jede Nutzerbewertung wird mit einem strengen Schutz vor Betrug überprüft. Die Bewertungen werden auf Voreingenommenheit analysiert und können nicht manipuliert werden.

TrustRadius hat mehr als 470.000 qualitativ hochwertige, ausführliche Nutzerbewertungen auf seiner Website. Seit 2016 haben sich die TrustRadius Top Rated Awards zum Branchenstandard für die unvoreingenommene Anerkennung von Technologieprodukten im B2B-Bereich entwickelt. Sie basieren ausschließlich auf Kundenfeedback und wurden nie von Analystenmeinungen oder dem Status als TrustRadius-Kunde beeinflusst.

Eine Übersicht über die Funktionen und Vorteile von TOPdesk finden Sie unter: https://www.trustradius.com/products/topdesk/reviews#overview.

Über TrustRadius

TrustRadius ist eine vertrauenswürdige Recherche- und Bewertungsplattform für Führungskräfte, um die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden und auszuwählen. Entscheider aus allen Branchen verlassen sich auf die verifizierte, auf Nutzern basierende Bewertung und Forschung von TrustRadius. Mehr als 12 Millionen Besucher pro Jahr erstellen und nutzen hochwertige Bewertungsinhalte und -daten auf Trustradius.com.

Über TOPdesk

Seit über 25 Jahren hilft TOPdesk mit seinem ITSM-Tool Unternehmen dabei, den besten Service zu bieten und gemeinsam besser zu werden. Heute sind mehr als 900 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen weltweit tätig und helfen mehr als 5.400 Organisationen bessere Services zu erbringen. Kunden bewerten TOPdesk bei Gartner Peer Insights mit 4,5 von 5 Punkten. Außerdem erhielt TOPdesk von TrustRadius die Auszeichnungen "Best Customer Support" und "Best Usability".

Rückfragen & Kontakt:

TOPdesk Deutschland GmbH

Kristin Pitz

k.pitz @ topdesk.de

0631 624 000

www.topdesk.de