Giro und Sparen ab sofort mit der neuen Wüstenrot Bank

Mit Bank, Bausparkasse und Versicherung unter einem Dach wird Wüstenrot zum einzigen lebenslangen Finanzbegleiter in Österreich

Wien/Salzburg (OTS) - „Nach einer sehr erfolgreichen Family & Friends Phase und einem gelungenen Silent Launch steht die Wüstenrot Bank mit Giro und Sparen pünktlich am Start. Damit haben wir unser wichtigstes strategisches Ziel erreicht und uns als einziger Allfinanzdienstleister in Österreich erfolgreich positioniert. Darauf sind wir unglaublich stolz. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Bank-Vorständen Dr. Peter Steinbauer und Wolfgang Hanzl bedanken, die gemeinsam mit ihren Teams diesen tollen Erfolg ermöglicht haben“, sagte Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess-Hahn stolz.



Die Wüstenrot Gruppe hat mit der Gründung der Wüstenrot Online-Bank für ihre Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Gesamtangebot geschaffen: vom ersten Bausparvertrag, zum ersten Giro- oder Sparkonto, ins eigene Zuhause und in eine sichere Pension. Damit hat Wüstenrot für jede Lebenslage das richtige Angebot und bietet alle Produkte aus einer Hand.

Wüstenrot Online-Bank ist Teil der Wüstenrot Gruppe

Die Wüstenrot Bank ist in die bestehende Organisation der Wüstenrot Gruppe eingebunden und so wie die Wüstenrot Versicherungs-AG eine Tochter der Bausparkasse. „Das ermöglicht neben einer effizienten Steuerung der Unternehmen der Wüstenrot Gruppe schlanke und kostengünstige Strukturen“, bestätigte Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, CFO/CRO der Wüstenrot Gruppe. Für Hofstätter-Pobst, ab 1. Juni zusätzlich auch CFO/CRO der Wüstenrot Bank, ist die Wüstenrot Online-Bank eine grundlegende Voraussetzung für die zukünftige Profitabilität der Gruppe und ein wichtiger Nachweis für die digitale Kompetenz in der Gruppe.

Wüstenrot App ein echtes Highlight

Die neu entwickelte Wüstenrot App ist eine moderne Finanz App, innovativ und intuitiv. Erstmals haben Kund:innen alle ihre Finanzprodukte auf einem Blick verfügbar: Giro- und Sparkonten, Bank- und Kreditkarte, Bausparverträge, Kredite und Versicherungen. Zu den umfassenden Services, die die App bietet, zählen unter anderem modernes eBanking, Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten zu veranlagen oder in weiterer Folge eine KFZ-Versicherung abzuschließen. „Mit einer einzigen App das gesamte Finanzleben zu überblicken und zu organisieren, ist für unsere Kundinnen und Kunden ein enormer Vorteil“, betonten Hanzl und Steinbauer.

Wahlfreiheit für alle Kund:innen zwischen persönlicher Beratung und digitalen Services entlang der gesamten Customer Journey

Zu den Stärken der Wüstenrot Gruppe zählt seit jeher die persönliche Kundenberatung. Alle Kundinnen und Kunden der Wüstenrot Gruppe haben entlang ihrer gesamten Customer Journey die Möglichkeit, mit einer Wüstenrot Beraterin oder Berater zu sprechen und gemeinsam individuelle Lösungen zu entwickeln. Das gilt selbstverständlich auch für die Kund:innen der Wüstenrot Bank. Hinzu kommen jetzt mit der Wüstenrot App umfassende digitale Services. Diese Wahlfreiheit zwischen persönlicher Beratung und digitalen Services gibt es nur bei Wüstenrot und versteht sich als Daheim Vorteil.

Mit der neuen Wüstenrot Visa Debitkarte sicher und bequem bezahlen

Mit Visa Debit bietet Wüstenrot seinen Kund:innen ab sofort eine zukunftsweisende Bezahlkarte an. Diese lässt sich im Geschäft, online und in Apps einsetzen und funktioniert weltweit in über 200 Ländern und Regionen – überall dort, wo Visa akzeptiert wird. Anders als bei einer Kreditkarte werden Zahlungen unmittelbar vom Bankkonto abgebucht.



Stefanie Ahammer, Country Managerin Visa Österreich, erläutert die neue Partnerschaft mit Wüstenrot und die Bedeutung von Visa Debit: „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Wüstenrot in die Marke Visa für die Lancierung des ersten Kartenproduktes in der Geschichte des Unternehmens. Mit mehr als 2,9 Milliarden ausgegebenen Karten ist Visa Debit das weltweit am meisten verbreitete Debitkartenprodukt, das Wüstenrot Kundinnen und Kunden ein sicheres, einfaches und nahtloses Bezahlerlebnis bietet.“

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andrea Krametter

Head of Corporate Communication

Wüstenrot Gruppe

0664/3037519