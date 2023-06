Stocker: „Regierung hat Trendwende erfolgreich eingeleitet, die Inflation sinkt“

Ziel ist es, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter abnimmt und die hervorragende Kaufkraft in Österreich beibehalten wird

Wien (OTS) - „Die Maßnahmen der Bundesregierung zeigen ihre Wirkung. Die Trendwende wurde erfolgreich eingeleitet, die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Mai auf 8,8 Prozent gesunken. Die Vielzahl an Maßnahmen, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, entlasten also nicht nur die Menschen, sondern dämpfen auch die Inflation. Der von Bundeskanzler Karl Nehammer angestrebte Dominoeffekt, dass die sinkenden Energiepreise von den Konzernen an die Kunden und Betriebe weitergegeben werden, setzt nun ein. Auf diesem Erfolg wird sich die Bundesregierung aber mit Sicherheit nicht ausruhen: Die Inflation ist weiterhin hoch, das heißt, die Volkspartei wird weiter dranbleiben, die Teuerung zu bekämpfen. Unser klares Ziel ist es, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter abnimmt und die Kaufkraft in Österreich beibehalten wird", betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der auch darauf verweist, dass Österreich bei der Kaufkraft der Menschen auf dem drittbesten Platz in der EU liegt.



„Die Vorwürfe der Vergangenheit, gerade von Seiten der Kickl-FPÖ, haben sich mal wieder nicht bewahrheitet. Die soeben vorgestellten Zahlen zeigen, dass die Arbeit der Bundesregierung Wirkung zeigt und die andauernden falschen Vorwürfe von FPÖ-Chef Kickl völlig unglaubwürdig sind. Der substanzlose Populismus von Kickl bringt Österreich keinen Millimeter voran. Im Gegensatz zur FPÖ arbeitet die Bundesregierung weiterhin daran, die Inflation zu senken, die Menschen spürbar zu entlasten und das Land in eine positive Zukunft zu führen", so Stocker abschließend.



